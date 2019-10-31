Пять нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе кредитки

Кредитные карты предлагает почти все банки. По сути, это запасной кошелек. К нему можно обратиться, когда не хватает денег до зарплаты. Но как определить, какое из множества предложений лучшее? Характеристик у этого продукта много: и процентная ставка, и льготный период, и размер минимального платежа. Давайте разберем все по порядку.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

Основное отличие кредитных карт в том, что у них есть льготный период. В течение этого срока можно вернуть всю сумму долга и не платить проценты. Обычно большинство банков предоставляют на это 50 - 60 дней. Но и более длительные предложения - 100 - 120 дней. Тем не менее, дело не только в сроках, но и в механизме, который применяет тот или иной банк.

- Важно, когда льготный период начинает действовать, - говорит Николай Волосевич, директор по развитию кредитных карт Альфа-банка. - В большинстве банков он чаще всего начинает отсчитываться с момента оформления карты, а не с первой покупки. То есть если оформили карту с беспроцентным периодом, но впервые расплатились ею спустя 20 дней, то у вас льготный период уже на 20 дней меньше. И по факту вы можете не уложиться в него, не успеете расплатиться.

Для сравнения, в Альфа-банке льготный период 100 дней начинает действовать с момента первой операции по карте – это может быть оплата покупки в магазине или снятие наличных в банкомате. Если вы 1-го числа оформили карту, а 20-го числа впервые совершили покупку по ней, то именно с 20-го числа будет отсчитываться льготный период.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

По всем кредитам в России действует единое правило - досрочно погашать их можно в любое время. За это не нужно платить комиссию. По кредитке все то же самое. Появились деньги - можно закрыть задолженность перед банком. Но здесь опять всплывают нюансы, которые желательно знать заранее. В некоторых банках льготный период привязан к календарным дням. И это ограничивает возможности клиента. Полностью погасив долг, начать заново пользоваться картой он сможет, например, только с первого числа следующего месяца.

- В Альфа-Банке все по-другому. Льготный период возобновляется на следующий же день после того, как вы погасили задолженность. Например, 20-го числа вы совершили покупку по нашей карте. Через 5 дней вы полностью погасили долг перед банком. И 26-го числа вы можете снова платить картой: отсчет 100 дней начнется снова. Это отличное условие, существенно отличающие Альфа-Банк от других участников рынка, - поясняет Николай Волосевич.

МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Третий нюанс, который нужно знать клиентам всех банков. Несмотря на длину льготного периода, примерно каждый месяц банку нужно перечислять определенный процент от взятой взаймы суммы - как правило, это от 3 до 10%. Как объясняют банкиры, это делается с целью повышения финансовой дисциплины заемщика.

- Процентов за пользование кредитом там нет, это просто погашение части основного долга. Своего рода напоминание о ваших обязательствах, - говорит Николай Волосевич. - Если в течение 100 дней клиент ни разу не внес платеж, с большой долей вероятности по истечении срока он забудет, что надо заплатить. А это плохо и для него, и для банка.

Именно поэтому банкиры рекомендуют клиентам обязательно указывать свои телефоны и email- адреса, чтобы банки могли высылать выписки в электронном виде и напоминать о необходимости внести минимальный платеж. Еще удобнее пользоваться мобильным приложением, там есть вся информация по кредитке: тарифы, операции по счету, срок окончания льготного периода и т.д.

НАЛИЧКА

Многие знают, что с кредитной карты можно снять и наличные. Но мало кто этим пользуется. Обычно банки берут за это комиссию. Причем немаленькую. Тем не менее конкуренция на рынке высокая и банки предлагают заемщикам больше интересных предложений.

- Предлагая сервис и продукт своим клиентам, мы всегда исходим из их потребностей. Сейчас еще во многих регионах нет широкой сети терминалов безналичной оплаты и рассчитываться иногда приходится наличными, - объясняет Николай Волосевич. - Поэтому наш беспроцентный период распространяется не только на покупки в магазинах, но и на снятие денег в банкомате. То есть вы можете, не платя банку проценты по кредиту, фактически брать взаймы наличные деньги.

К примеру, по кредитной карте «100 дней без процентов» Альфа-Банка можно снимать до 50 тысяч рублей каждый месяц наличными и при этом не платить комиссию.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

И наконец, последнее. У каждой кредитной карты есть своя процентная ставка. Как правило, она выше, чем по кредитам наличными. Тем не менее она начинает начисляться лишь тогда, когда вы не успеваете погасить всю задолженность в течение льготного периода. Поэтому, чтобы пользоваться кредиткой с выгодой для себя, лучше следить за состоянием своих финансов и стараться погашать задолженность вовремя. По сути, если знать все нюансы, можно пользоваться запасным кошельком от банка бесплатно.

КСТАТИ

Что такое показатель долговой нагрузки

С 1 октября Банк России ввел в обиход показатель долговой нагрузки (ПДН). Он обязывает банки тщательнее подходить к оценке каждого заемщика. И в первую очередь следить за тем, чтобы его кредитная нагрузка не превышала разумные пределы.

По последним данным Минэкономразвития, соотношение «платеж - доход» в среднем по стране составляет 44%. При этом у 15% заемщиков оно превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению жизни. Общая задолженность россиян перед банками составляет 16 трлн рублей, и она с каждым месяцем постепенно растет.

- Цель показателя долговой нагрузки - это дополнительный инструмент управления закредитованностью населения. Он необходим, чтобы контролировать нагрузку, которую берут на себя граждане, оформляя кредиты, - поясняет Николай Волосевич.

Другими словами, теперь при подаче заявки на выдачу кредита банки будут считать, сколько потенциальный заемщик будет отдавать на погашение долгов - в процентах от его доходов. И если этот показатель будет слишком высоким - например, больше 50%-60%, то банк, вероятнее всего, может принимать решение о снижении одобряемого лимита по кредиту и предложит клиенту оформить меньший лимит.