2019-10-30T17:27:05+03:00
Политика

Политолог о первой драке в Раде: У Зеленского сейчас Донбасс в повестке, ему не до Одесского пожара

Директор Института глобальных стратегий рассказал, что не поделили депутаты
Игорь ЯКУНИН
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Первая стычка в Верховной Раде девятого созыва таки состоялась.Первая стычка в Верховной Раде девятого созыва таки состоялась.
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Никогда такого не было — и вот опять.

Первая стычка в Верховной Раде девятого созыва таки состоялась. На толковище народных избранников поссорились Николай Леонидович и Николай Николаевич. Померялись животами два 47-летних политика-тезки - Скорик и Тищенко. Первый прежде возглавлял Одессу и голосовал за то, чтобы заработала следственная комиссия по расследованию трагических событий в городе-герое 2 мая 2014 года. Второй создал сеть ресторанов и постоянно мелькал в телешоу, логично оказавшись в «Слуге народа». Он не желал омрачать жизнь-фейерверк расследованием какого-то там пожара пятилетней давности. Тищенко как мастер спорта по дзюдо технично оторвал выпускнику одесского политеха Скорику пуговицу на пиджаке.

Вице-спикер Рады Руслан Сефанчук выступил рефери в схватке, пригрозив прервать работу парламента. После «свистка судьи» народные избранники большинством голосов прокатили предложение «Оппозиционной платформы - За жизнь». В общем, хрен вам, а не комиссия, одесские избиратели и им сочувствующие! У страны других дел полно, кроме как разбирать итоги ваших давних происшествий и гибель десятков граждан страны...

За комментариями «КП» обратилась к известному украинскому политологу Вадиму Карасеву.

- Почему часть Рады выступила против того, чтобы трагические события в Одессе расследовались?

- За создание такой комиссии была меньшая часть Рады. Представители «Оппозиционного блока» выступили и голосовали за создание такой комиссии. Если бы представители «Слуги народа» поддержали эту комиссию, то никаких проблем с голосованием и с ее созданием не возникло бы.

- Но — не тот политический момент?

- Очевидно, что сегодня президентская партия и сам президент считают, что рано такую комиссию затевать. Почему? Да потому, что это бы только создавало дополнительную внутриполитическую напряженность.

- Как в парламенте, так и вне его?

- Прежде всего — вне его! Нужно, чтобы были приоритеты. А приоритет сейчас — разведение войск в Донбасе. И в это врем начинать игру и борьбу на многих досках, разыгрывать другую карту сегодня…Это неэффективно.

- Дело не в нежелании назвать виновных в гибели людей, а в политической целесообразности?

- Партии власти надо сосредоточиться на одном. И так сопротивление последним действиям Зеленского достаточно серьезное — в первую очередь, со стороны националистических сегментов. А давать дополнительные стимулы для сопротивления его решениям, в том числе через создание следственной комиссии, понимая, что там могут вскрыться серьезные проблемы, серьезные факты, нелицеприятные для тогдашнего руководства Украины… Сейчас не время для этого. Потому и решили пока не поддерживать.

- Оппозицию уже начали бить — и сразу в Раде, некрасиво это...

- Понятно, что у «Оппозиционной платформа - За жизнь» которая это инициировала , большая часть электората пересекается с электоратом «Слуги народа». И они хотели продемонстрировать, что они привержены беспристрастному расследованию трагедии. То, что «Слуга народа» за это не проголосовал — не скажу, что это так уж трагично для ее реноме в глазах избирателей, в частности, тех, кто голосовал за них в Одессе и на юго-востоке, но нотку сомнения в умы людей это внесет.

Вопрос отложен на неопределенное время — не ко времени он сейчас.

- Драчун Николай Тищенко так часто участвовал в различных телепрограммах, что, кажется, из образа звезды ринга (подиума, льда) до сих пор не вышел?

- Николай Тищенко — персонаж яркий, непременный участник шоу, и он от «Слуги народа» — этим все сказано..

В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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