«Я закрою тему про накладные животы и суррогатных матерей»: Яна Рудковская готовит сенсационное заявление

Генеральным продюсером проекта, о котором сейчас говорит весь шоу-бизнес, выступила Ксения Собчак. По словам Яны Рудковской, которая стала героиней реалити-шоу «Янасупер», она согласилась на эту авантюру, поскольку этим проектом рулит «знаток сенсаций и блестящий журналист» Ксения Собчак и ее команда.

В новом шоу телеканала «Супер» Яна Рудковская и ее семья превратятся в эдакое семейство Кардашян. Как известно, Ким Кардашян, в свое время, стала популярна благодаря реалити-шоу. Яна же стала героиней реалити не славы ради, ее и так вся страна знает, после того, как она стала единственным продюсером, кто привез в Россию конкурс «Евровидение». Да и ее изысканные завтраки в Инстаграме обсуждает вся блогосфера. Именно поэтому встреча с журналистами прошла в форме завтрака в дворцовых интерьерах ресторана Cristal Room Baccarat. Там две знаменитые блондинки Ксения и Яна показали «акулам пера» первую серию реалити «ЯнаСупер».

Встреча с журналистам прошла в формате изысканного завтрака. Фото: Юлия ИВАНКО

-У Кардашян много выдуманных сюжетов, а у нас в шоу все за нас придумала сама жизнь. Нет никакого сценария, - объяснила журналистам Яна Рудковская.

Шоу, судя по всему, действительно будет сенсацией. Яна откроет телеканалу двери своего шикарного особняка и мини-замка на Рублевке, познакомит со всеми членами своей семьи (в том числе и с очаровательным сынишкой «Гном Гномычем» Александром Плющенко - ред.) и даже поделится своими переживаниями по поводу семейного кризиса.

-У нас с Женей (олимпийским чемпионом, фигуристом Евгением Плющенко - ред.), как и в любой семье, бывают разные этапы. Главное все сложные моменты пройти достойно. Был момент, когда это реалити нас с Женей рассорило. А сейчас наоборот произошли события, которые снова нас с Женей сблизили, - поделилась Яна Рудковская.

- Наверное, наше шоу будет многих раздражать, но я не сто долларовая купюра, чтобы всем нравится, - смеется Яна Рудковская. -Я заметила, что нет людей, кто относится, ко мне безразлично. И я тоже так к себе отношусь: за что-то не люблю, за что-то ненавижу.

Продемонстрировав стройную талию, Ксения Собчак положила конец слухам о своей беременности. Фото: Юлия ИВАНКО

Да, мы показываем в шоу мой дом. Мы с Женей можем со спокойной совестью пускать журналистов в свои дома, поскольку мы сами заработали на них и заплатили налоги.

Если мое шоу научит женщин держать позицию, подскажет пути выхода из сложных ситуаций, я буду счастлива. Это моя главная задача.

Я там поднимаю вопросы эйджизма (дискриминация человека на основании его возраста - ред.). Каждый раз, когда выкладываю фото в купальнике или в мини, я сталкиваюсь с нападками хейтеров. У нас же в 44 года женщина перестает считается женщиной и становится «бабкой», «старухой». Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее.

Плюс ко всему я заканчиваю тему про то, как люди обсуждают накладные животы, говорят, что звезды стесняясь, что рожали не сами, умалчивают про суррогатное материнство. Я не могу пока открывать все секреты, скажу лишь, что проект помог мне осуществить давнюю мечту.

Как рассказывает Яна, несмотря на то, что она прекрасно выглядит в кадре, во время съемок она немного поправилась.

- У меня было плюс два кило из-за гормонотерапии, которую я проходила на пути к своей заветной мечте (видимо, Яна намекает, что она в ближайшее время планирует снова стать мамой - ред.),- поведала журналистам Яна Рудковская.

- Не всегда есть время на спорт, стараюсь мало есть. И вообще я приверженец натуральной красоты. Мне 44 года, но у меня нет ни нитей, ни подтяжек, ни накаченных губ.

Ксения Собчак уговорила Яну стать "русской Кардашян". Фото: Юлия ИВАНКО

Регулярно делаю массаж лица. И не могу обходиться без массажа тела, поскольку у меня большая грудь, а это серьезная нагрузка на позвоночник. Иногда по утрам так болит спина, что не могу встать. Помогает спорт и массаж. Пью водородную воду, ем японский коллаген. Буду стареть красиво (смеется.).

-Яна показывает свою жизнь, не стесняясь. Честно могу сказать, пока Яна ничего не вырезала из шоу, ни разу не скандалила с нашей командой. Спасибо Яне за смелость, - сказала Ксения Собчак.

Кстати, в первом выпуске шоу Яна расскажет о том, как ее романтические отношения с Биланом переросли в дружбу, где произошел их первый поцелуй, о войне за свои старших детей и примирении со своим первым мужем Виктором Батуриным.

Премьера реалити «ЯнаСупер» состоится на телеканале «Супер» 9 ноября в 17:00.