Спустя полвека поисковики вернули семье историю пропавшего на Сахалине летчика

69 лет назад пилот Павел Реуцков и штурман Александр Попов ушли в свой последний полет. Корректировщик-разведчик Ил-2 поднялся с аэродрома под Южно-Сахалинском 30 ноября 1950 года. Через полчаса ухудшилась погода, оборвалась связь. Самолет так и не вернулся назад. Почти семь десятков лет родные летчиков считали их пропавшими без вести, ничего не знали ни об их судьбе, ни о месте, где оборвался их последний полет. Пока Ил-2 не обнаружили добровольцы сахалинского регионального отделения “Поискового движения России” и не восстановили по крупицам историю полета, имена летчиков. Благодаря им Ил-2 вскоре встанет на вечную стоянку в мемориальном музее. А память о Павле Реуцкове и Александре Попове, как и о других летчиках, защищавших сахалинское небо, сохранится.

Ил-2 восстановят и отправят в музей Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

Полет длиной в 69 лет

- Это достаточно уникальный самолет. Не просто штурмовик, а выпущенный в редкой модификации корректировщик-разведчик с бронированной кабиной штурмана. По нашим сведениям, всего подобных самолетов было выпущено менее 10 штук. Ил-2 особенный и для нас - это был один из первых самолетов, над которым мы начали работать плотно, всей командой, и эта работа продолжается уже 10 лет, - так говорит Артем Бандура, руководитель сахалинского отделения "Поискового движения России".

История Ил-2, Павла Реуцкова и Александра Попова все еще не дает добровольцам покоя. На место крушения самолета люди выходили и раньше: туристы, охотники, грибники… В 1989 году в газете даже вышла статья "И вздрогнул от взрыва березовый лес…" - о разбросанных у реки Ивот обломках. Но вторая жизнь самолета началась в 2009 году, когда Ил-2 вновь нашел активист "Поискового движения России" Алексей Охрименко. Самолет оказался в удивительной сохранности и добровольцы поняли: это шанс, машину можно и нужно восстанавливать. Перевезти его в Южно-Сахалинск оказалось непросто: только один двигатель весит 800 килограммов! Нужен был вертолет. После долгих поисков с транспортировкой помогли авиакомпания «Авиашельф» и транспортная компания «Азия-транс проекты». В 2014 году Ил-2 в последний раз поднялся в небо. А спустя еще пять лет наконец-то начались работы по реставрации.

Самолет не долетел 700 метров до моря Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

На месте крушения Ил-2 Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

“История их жизни достойна отдельной книги”

Все это время поисковики продолжали работу на месте крушения, находили все новые детали, личные вещи летчиков: штурманский знак, парашютные пряжки, карманные часы…. А еще - пытались отыскать родных погибших. Долгие годы поисковики не знали даже имен военнослужащих - выяснить их удалось лишь в 2017 году по номеру самолета.

- С архива Минобороны пришел ответ: экипаж в составе летчика Павла Реуцкова и штурмана Александра Попова 30 ноября 1950 года вылетел для выполнения контрольно-комплексных полетов, на базу не вернулся. В документах было написано, что, по всей видимости, самолет упал в море. На самом деле, до моря он не долетел 700 метров, - рассказывает Артем Бандура.

Павел Реуцков и Александр Попов Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

Было известно, что семьи военных проживали в Новоалександровке под Южно-Сахалинском, но за семь десятилетий ни тех домов, ни даже памяти о людях уже не осталось. Добровольцам удалось найти племянницу Павла Реуцкова, Зинаиду Николаевну, дочь его родного брата Николая, но достоверно о судьбе его жены женщина не знала: все эти годы в семье думали, что вскоре после гибели мужа Мария Александровна скончалась при тяжелых родах. Племянница поделилась архивными фото, но больше помочь ничем не могла. Связь оборвалась почти на целый год, пока на почту Артему однажды не пришло письмо. От Ольги Реуцковой, дочери пилота.

- Когда я его увидел - не поверил глазам, - вспоминает поисковик. - Оказалось, что Мария Алексеевна вместе с дочерью живет на Украине, в Полтаве. Случайно увидели наши статьи в интернете и сами вышли на связь. С тех пор мы почти каждый день переписываемся. История их жизни достойна отдельной книги - возможно, однажды мы ее попробуем издать. Мы узнали, как Мария Алексеевна познакомилась с мужем, как ездила с ним по гарнизонам, как они попали на Сахалин. Как Павел пропал без вести, как их поддерживали его сослуживцы. Тогда семье сообщили, что самолет упал в море, ничего не осталось. В конце 1990-х они даже пытались сами запрашивать в Минобороны личное дело, но им ответили, что информации о лейтенанте Павле Сергеевиче Реуцкове нет.

На месте крушения находили все новые фрагменты самолета и вещи экипажа Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

Благодаря добровольцам мать и дочь спустя семь десятков лет смогли узнать судьбу самого дорогого человека. К сожалению, поисковики пока ничего и не узнали о родных штурмана Александра Попова - уж больно распространенные имя и фамилия. Известно только, что у него был сын - тоже Александр, 1948 года рождения. Поиски продолжаются.

Отдать дань памяти защитникам неба

Ольгу Павловну Реуцкову и внука летчика Андрея поисковики ждут на открытии экспозиции в Южно-Сахалинске. Ее сейчас создают на средства Президентского гранта. В Музейно-мемориальном комплексе "Победа" восстановят последние часы перед полетом Ил-2. Петербургская команда “Невский баталист” помогает создать трехмерную панораму военного аэродрома. Отреставрированный Ил-2 встанет на пьедестале рядом с музеем. А в стенах музея установят две фигуры летчиков - Павла Реуцкова о и Александра. На отдельную платформу поместят двигатель, здесь же будут витрины с личными вещами экипажа, интерактивный стол, с помощью которого можно будет узнать историю самолета.

- Мы стараемся добиться эффекта присутствия на настоящем аэродроме. Это не просто “бездушные” музейные предметы, а военно-историческая реконструкция. Надеемся, что экспозиция поможет привить людям любовь к родине, интерес к истории родного края, - говорит Артем Бандура.

Но история Ил-2 не закончится в музее. Добровольцы продолжают искать останки погибших летчиков - чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, находясь на страже Родины.

Добровольцы устанавливают памятные таблички в местах гибели самолетов Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

- Это пропавший без вести экипаж. Люди выполняли свой воинский долг, но по какой-то причине их не нашли, не похоронили. Для нас история с Ил-2 закончится, когда мы найдем останки летчиков и сможем похоронить с воинскими почестями. Так мы отдадим дань памяти, дань уважения тем, кто стоял на страже нашего сахалинского неба, - говорит Артем Бандура.

Всего на счету его команды более 20 найденных самолетов. Почти сто советских бойцов, считавшихся пропавшими без вести, захоронили с воинскими почестями. Останки более 50 японских солдат передали на родину.

"Наш долг - отдать дань памяти тем, кто стоял на страже нашего сахалинского неба", - говорят добровольцы Фото: сахалинское отделение “Поискового движения России”

- С Ил-2 началась наша работа. Погибших самолетов в области не один, не два, а десятки - трагедии случались и в военное, и послевоенное и довоенное время, - говорит Артем Бандура. - Так родился еще один наш проект, получивший Президентский грант, “Вечный полёт”. Его цель - работа на местах гибели военных самолетов. Мы общаемся с местными жителями, проводим поиск, восстанавливаем тип самолета, заводские номера, судьбу экипажа, ищем останки погибших летчиков. На месте гибели самолета устанавливаем памятные таблички. Финальным аккордом нашей работы уже третий год становится издание книги памяти о погибших военных летчиках “Вечный полёт”.