Простое и полезное средство от запора

Почему образуется запор?

По статистике, каждый второй житель Земли сталкивается с данной проблемой как минимум раз в год. И это неудивительно - ведь рацион современного человека правильным можно назвать с большим трудом: мы редко выпиваем рекомендованные врачами два литра воды в день, едим мало овощей, чаще налегаем на мучное. Чаще всего мы ведем малоактивный образ жизни, постоянно подвергаемся стрессам, да еще и сказывается прошлое лечение, например, прием антибиотиков или перенесенные операции. Все это приводит к тому, что после 45 лет запор зачастую становится хроническим.

Почему нельзя терпеть?

Нормальная частота стула от трех раз в день до одного раза в три дня. При этом сам процесс не должен вызывать никаких затруднений. Если задержка стула длится дольше, это может вызвать серьезные проблемы.

Запор часто сопровождают такие неприятные симптомы, как боль, вздутие живота, отрыжка, тошнота, неприятный запах изо рта и снижение аппетита. Но это еще далеко не все, дело в том, что застой содержимого кишечника приводит к большой концентрации токсинов и канцерогенов (веществ, способствующих развитию рака), и чем дольше запор, тем сильнее сказывается их негативный эффект на весь организм. Не случайно именно запоры становятся причиной снижения иммунитета, дефицита витаминов, микроэлементов и питательных веществ, способствуют геморрою, интоксикации организма и даже вызывают злокачественные опухоли.

Почему не стоит лечить запор «бабушкиными» средствами?

Чтобы избавиться от всех этих неприятных симптомов, люди, страдающие запорами, часто используют лекарственные препараты. В состав большинства из них входит сенна - природное слабительное средство, известное давно. В семенах этого растения содержатся антрахины - они стимулируют кишечник, и он начинает рефлекторно сокращаться, что приводит к опорожнению. Казалось бы, вот он выход, но не все так просто!

Рефлекторное воздействие на кишечник сложно контролировать, так что сенна может устроить неприятный сюрприз - резкий болезненный позыв в туалет в самое неподходящее время. Кроме того, сенна дает и более серьезные побочные эффекты: дистрофию кишечника, обезвоживание, головокружение и даже сбой в работе сердечно-сосудистой системы из-за потери калия. А если принимать ее постоянно, то слабительный эффект сходит на нет, а органы выделительной системы перестают справляться с выведением шлаков, и могут начаться проблемы с почками. Так что, прежде чем купить средство от запора, поинтересуйтесь, есть ли в составе препарата сенна.

Почему нам так нужны пищевые волокна?

Чтобы избавиться от запоров, специалисты рекомендуют в первую очередь увеличить в рационе количество клетчатки - пищевых волокон, которые перерабатывает микрофлора кишечника. Растворимые пищевые волокна регулируют уровень сахара и холестерина в крови, а нерастворимые - очищают организм, вычищают кишечник как метелка и выводят токсины. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать оба вида клетчатки - растворимой и нерастворимой.

В обычных продуктах питания пищевых волокон чаще всего недостаточно, чтобы съесть суточную норму клетчатки, надо еще постараться. Готовы ли вы ежедневно съедать полкило сырых овощей или фруктов? Зачастую вместо помощи они вызывают вздутие и повышенное газообразование, что ставит многих в крайне неловкую ситуацию. Однако есть средство, которое полностью обеспечивает организм дневной нормой клетчатки без подобных негативных проявлений, налаживает пищеварение, нормализует работу кишечника, избавляет от запоров. Называется оно Фитомуцил Норм. В нем содержится в четыре раза больше клетчатки, чем в отрубях! При этом в его состав входят как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна.

Фитомуцил действует мягко и предсказуемо, без спазмов и резких позывов, кишечник начинает работать четко как часы. Кроме того, полезная клетчатка Фитомуцила обогащает микрофлору кишечника, избавляя от дисбактериоза. Полностью натуральный состав (семена подорожника псилиум и мякоть сливы домашней) обеспечивает безопасность, возможность длительного использования. Препарат не вызывает привыкания или аллергии, рекомендуется детям с трех лет, беременным и кормящим женщинам, людям пожилого возраста.

Пакетик Фитомуцила необходимо растворить в соке, кефире, йогурте или воде и выпить до еды. Можно принимать его в составе супов, салатов или десертов.

Два приема в день избавят вас от частых запоров, одного раза - достаточно для поддержания нормального пищеварения и здорового стула. Благодаря Фитомуцилу появляется легкость, бодрость, ведь здоровый кишечник, как отражение в зеркале, это свежая кожа, здоровый цвет лица, энергия и хорошее настроение. Так что не терпите запоры, помогите своему организму, ведь это совсем несложно.

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