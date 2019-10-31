Свобода эпатировать не должна перерастать в свободу оскорблять

Оставив в стороне тон комментария уважаемого профессора Г.Гусейнова и его апелляцию к имперскости России как к источнику всех языковых проблем (понимаю, для либеральных общественных активистов «Карфаген должен быть разрушен», даже если жить после этого придется под открытым небом), попробуем поговорить о поставленных вопросах по сути.

Фундаментально некорректной является попытка сравнения отсутствия газет на национальных языках в московских киосках и дерусификацию, осуществляющуюся агрессивными, порой силовыми средствами на Украине, да и в ряде других странах постсоветского пространства. Русским не трудно выучить украинский язык, особенно если это будет классический вариант, а не «западно-украинский», ополяченный и онемеченный архаический вариант языка, объявляемый ныне «единственно верным».

Но нельзя забывать, что для той же Украины русские являются коренным народом, а русский язык - языком коренного народа, а не мигрантов, приехавших на заработки. На этом языке они говорили веками и веками сохраняли свою культуру и социально значимые обычаи. Не хочется думать, что профессор Гусейнов считает агрессивную дерусификацию, проводимую рядом государств при активном участии националистических организаций на той же Украине, да и в ряде государств Центральной Азии, явлением цивилизационно позитивным, ведущим соответствующие общества к свету подлинной демократии. Представить такое означало бы усомниться в научной компетентности профессора Гусейнова и его общественно-политической беспристрастности.

Конечно, можно говорить о недостаточности языковой и в целом культурно-коммуникационной интеграции трудовых мигрантов в России. Но здесь речь не столько о газетах на национальных языках, сколько о возможностях социального взаимодействия между собой и с представителями других национальностей. Возникающая культурно-языковая замкнутость вызывает периодические эксцессы, поскольку вместо вовлечения в социальную жизнь, в социальное развитие мигранты вовлекаются в сферу этнической преступности. Где нет проблем культурно-языкового взаимодействия на национальных языках, но возникают негативные эффекты несколько иного, возможно, более опасного порядка. Хотя список национально-культурных обществ, свободно действующих в нашей стране и формально занимающихся социальной интеграцией мигрантов, займет не одну страницу. Возможно, в их деятельности стоит что-то поправить? Наверное, здесь есть признаки недоработок с обеих сторон, в том числе и со стороны местных и федеральных властей.

Но в России нет проблем с развитием национально-языковых автономий коренных народов, нет проблем с их социальной, социально-экономической и культурной интеграцией в единое общественное пространство нашей страны, являющееся одной из высших ценностей современной России.

Конечно, есть вопросы и к бизнесменам-выходцам из других стран, работающим в России: почему они не озаботились созданием возможностей для коммуникаций своих соотечественников? Считают это излишним по сравнению с организацией социального – очного – взаимодействия, вполне отлаженного, как минимум, в крупных городах? Думаю, ошибочной является сами попытка свести все многообразие межкультурных коммуникаций в современной России к присутствию газет - согласитесь, архаической формы коммуникаций в эпоху цифровизированного информационного общества.

Представители всех культур имеют в России свободный доступ в Интернет, к информации на национальных языках, порой даже более свободный, чем в странах, из которых они приехали. Если же оказывается, что для деятельности какого-то национально-культурного «просветительского» центра критически важно распространение «трудов» С.Бандеры, Д.Донцова, запрещенных в России исламских радикалов и т.п., то стоит задуматься, что же это за культура такая и культура ли это вообще?

Кстати, обращу внимание на ситуацию в Крыму, где после 20 с лишним лет агрессивной украинизации после воссоединения мы наблюдаем расцвет национальных культур всех народов полуострова, как коренных, так и переселившихся в Крым за последние 300 лет. И растущую востребованность национально-культурных коммуникаций как элемента не только культурного, но и социально-экономического пространства Крыма. Но эта востребованность растет на общей базе, которой – естественно и без навязывания – является русский язык.

Главной же задачей России в сфере межкультурных и кросс-культурных коммуникаций вижу борьбу против культурной анклавизации, против формирования в российских мегаполисах «социо-культурных шанхайчиков», куда боятся заходить правоохранители. Эти «шанхайчики» становятся средством разрушения единого общественного пространства нашей страны, растаскивания его по национальным даже уже не квартирам, а коммуналкам. Интеграция на общей основе, приобщение представителей некоренных народов России, мигрантов к культуре различных народов России – важнейший приоритет нашего развития на ближайшие годы, и именно на такой базе можно эффективно противостоять национал-радикализму, поднимающему голову по многим направлениям, а не только по так называемому «русскому».

И, кстати, в НИУ ВШЭ делается очень много для культурной и языковой интеграции иностранных студентов в российское культурное и коммуникационное пространство с тем, чтобы они не ощущали себя изолированными и уязвленными. И профессор Гусейнов не может об этом не знать.

Попытка представить современную Германию в качестве эталона межнациональных и межрелигиозных отношений, своего рода образца, не выдерживает серьезной критики. И профессор Гусейнов, много лет работавший в Европе, это прекрасно знает. Просто в антиимперском задоре пытается показать якобы «одичалость» России, как выразился уважаемый профессор, «этой страны» в области межкультурных коммуникаций.

Укрепление позиций современного, подчеркну, современного русского языка является одним из средств преодоления языковой, а как следствие - национальной замкнутости, на практике, снижающей конкурентоспособность и народов в целом, и отдельных людей. Тот же таджикский мигрант становится куда более социально-экономически востребован, когда он осваивает русский язык, а не остается замкнутым в относительно тесных рамках горно-бадахшанского диалекта. А пользоваться интернетом, чтобы прикоснуться к творениям Фирдоуси в оригинале или письмам от родных, умеют сейчас все-таки почти все.

Вот в чем профессор Гусейнов, безусловно, прав - так это в необходимости очистить русский язык, особенно находящийся в употреблении у представителей научного сообщества, от разного рода «наслоений», в том числе и связанных с политизацией нашей речи, с желанием уязвить оппонента, унизить его лексически. У всех на слуху пресловутые «анчоусы», «ватники» («ватаметр», размещенный на сайте одного из СМИ - это уже некий апофеоз нравственной деградации, как мне кажется), «либерасты», «рашка» и проч. Все эти термины стали неотъемлемой частью нашей общественно-политической дискуссии, но очень не хотелось бы, чтобы они «переползали» в академическое пространство. Я сам бываю грешен: мой лексический ряд далек от совершенства. Меня отчасти извиняет то, что я не являюсь академическим ученым в чистом виде, но только отчасти.

Но академическое сообщество должно защищать себя от «интеллектуальной пауперизации» качеством взаимоотношений внутри себя. Недопустима ситуация, когда отдельные, сформированные по принципу политической близости группы в этом сообществе искренне считают, что им позволена иная степень коммуникационной свободы. Свободы эпатировать, перерастающей в свободу оскорблять, нарушать и игнорировать закон, нормы и традиции. В право на социально безответственное поведение. Приватизация репутации академических учреждений узкими политизированными группами общественных активистов является самой опасной тенденцией и для российской академической среды в целом, и для НИУ «Высшая школа экономики», в частности. Академический работник- он всегда академический работник, что в социальных сетях, что на массовых мероприятиях. И он всегда отвечает не только за себя, но и за своих студентов, за репутацию своего учебного или научного заведения. Надеюсь, что дискуссия вокруг поста уважаемого профессора Г.Гусейнова напомнит нам всем об этом.