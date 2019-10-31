Жизнь без решеток: Подростки из Ангарской колонии готовятся к выходу на свободу в учебной квартире

Вернуться после колонии к обычной жизни - для многих взрослых это бывает сложной задачей. А что делать подросткам, которые этой нормальной жизни никогда и не видели? За год в Ангарской воспитательной колонии сменяется до 200 несовершеннолетних осужденных. И больше половины попадают сюда из детских домов и интернатов. Как взрослые распоряжаются своей жизнью, что они делают дома, что, в конце концов, значит “дом”? Ответов они не знают. Помочь таким подросткам адаптироваться к жизни “на воле” решил фонд развития социальной сферы "Содействие".

“Дети живут не под охраной, а под надзором”

Вместе с руководством колонии фонд создал для осужденных тренировочную квартиру, где подростки могут учиться навыкам самостоятельной жизни.

- Повседневных навыков, кажущихся нам, взрослым, обычными, у них нет. Они либо их утратили, либо никогда и не приобретали. В колонии продолжается тоже самое: за них готовят, стирают, убирают, - говорит руководитель фонда “Содействие” Евгений Иванов. - Квартиру мы создали на базе реабилитационного центра, который находится не внутри колонии, а за забором. Дети живут здесь не под охраной, а под надзором. У них остается такой же распорядок дня, но более свободное проживание, так называемая “квартира без решеток”.

Сама технология тренировочной квартиры, в которой подростки могут научиться важным для самостоятельной жизни навыкам, не нова. Ее применяют некоммерческие организации по всей стране для социализации сирот и детей с инвалидностью.

Но в Ангарске впервые решили использовать ее для работы с несовершеннолетними осужденными. Это будет первый подобный проект для российской уголовно-исполнительной системы. По его итогам авторы планируют издать сборник - чтобы этот опыт могли перенять и в других регионах страны.

Так выглядит тренировочная квартира Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области

“В колонии улучшился микроклимат”

Подготовительные работы начались летом, причем проводить их помогали двое подростков из колонии. 30 августа на открытии квартиры побывали представители ФСИН России, сотрудники колонии, а также родители.

- В квартире одновременно могут проживать трое подростков. Они находятся здесь от месяца до трех - по решению администрации колонии. Они учатся готовить еду, убираться, чинить вещи, планировать бюджет... То есть всем домашним делам, которые кажутся для нас обычными, а этих детей никто такому не учил. С ними работают тьюторы, социальные работники, психолог, - говорит Евгений Иванов.

Благодаря полученному президентскому гранту в квартире оборудовали кухню, гостиную зону, спальню, закупили всю необходимую мебель и технику. Здесь появились книги, настольные игры, а воспитанники ведут своеобразную “летопись” квартиры, складывая в альбом конспекты уроков.

- В самой колонии улучшился микроклимат среди осужденных и сотрудников. Дети увидели, что для них создаются дополнительные условия, появилась мотивация лучше учиться, вести себя, - отмечает Евгений Иванов.

“Чтобы дети чувствовали заботу, тепло”

Он знает, о чем говорит: до 2016 года сам был руководителем исправительного учреждения. А после пенсии вошел в состав попечительского совета и начал помогать осужденным вернуться к нормальной жизни.

- Мы хотим, чтобы дети чувствовали заботу, тепло. Чтобы когда они вышли на свободу, больше не совершили ни одного преступления. У нас есть несколько очень ярких примеров, которыми мы гордимся. Один из бывших воспитанников в этом году поступил в высшее учебное заведение гражданской авиации. Другой уже закончил вуз и стал врачом. И наша задача - чтобы дети поняли, что есть другая жизнь, хорошая, и стремились к ней, - отмечает Евгений Иванов. - Большую роль в наших совместных действиях играет заместитель начальника учреждения, майор внутренней службы Иван Валентинович Привалов. Он поддержал проект тренировочной квартиры и помог воплотить его в жизнь. Школа, которая работает в Ангарской воспитательной колонии, признана лучшей в уголовно-исполнительной системе России. Ее ученики принимают участие в молодежных мероприятиях и за стенами колонии. Например, в начале октября двое воспитанников сделали доклады на площадке Байкальского международного салона образования.

Президентский грант ангарские общественники получают уже в пятый раз: прошлые проекты были посвящены и помощи заключенным, и защите прав инвалидов.

- Если человек действительно живет той проблематикой, которой он занимается - подать заявку несложно, - уверен Евгений Иванов. - Помогают обучающие видео, мероприятия, семинары, которые проходят по регионам. В Иркутской области очень много усилий в этом направлении прикладывает управление губернатора и правительства по связям с общественностью. Начальник Ольга Александровна Куриленкова и ее сотрудники ведут каждый проект, чтобы написание и подача заявки были доступны каждому.