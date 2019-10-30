В предместьях Нью-Йорка 7000 тыкв превратили в произведения искусства

Обязательный атрибут празднования Хэллоуина – фонарь из тыквы (или, как называют его в США, Jack O`Lantern, т.е. фонарь Джека). И, казалось бы, превращение обычной тыквы в такой вот фонарь – дело нехитрое: нужно лишь срезать крышку с гигантской ягоды, вынуть из нее мякоть с семечками, вырезать несколько отверстий и вставить внутрь свечу или электрический светильник. Почти все именно так и поступают.

В предместьях Нью-Йорка 7000 тыкв превратили в произведения искусстваФото: Алексей ОСИПОВ

Традиции Хэллоуина за годы существования этого праздника расширяются. В частности, стали проводится конкурсы резчиков тыквы на самый необычный фонарь или целую композицию, вырезанную из нескольких тыкв.

В предместьях Нью-Йорка, в городке Кронтон-он-Хадсон 15-й год подряд городской парк превращается в иллюминированное шоу «Пламя фонарей Джека (The Great Jack O`Lantern Blaze)».

В предместьях Нью-Йорка, в городке Кронтон-он-Хадсон 15-й год подряд городской парк превращается в иллюминированное шоуФото: Алексей ОСИПОВ

Волонтеры-резчики в этом году превратили почти 7000 тыкв в планетарий и копии картин известных мастеров, гигантских динозавров и единорогов, построили из них мосты и карусели.