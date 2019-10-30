Россия и Германия укрепляют бизнес-диалог

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и председателя «Мангольд Консалтинг» профессора Клауса Мангольда. Главной темой встречи стало обсуждение участия бизнес-делегаций Германии в ключевых деловых мероприятиях Фонда Росконгресс, а также возможность для Германии выступить страной – гостем Петербургского международного экономического форума.

«Германия традиционно представлена на Петербургском международном экономическом форуме одной из крупнейших делегаций, в этом году в мероприятии принимали участие более 300 представителей страны. В рамках Форума состоялся двусторонний бизнес-диалог, где представители российского и немецкого бизнеса выразили взаимный интерес к реализации совместных проектов в различных сферах экономики, а также отметили укрепление взаимоотношений между нашими странами», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Тема российско-германского сотрудничества всегда остается актуальной, тем более, что по итогам текущего года Германия выйдет на второе место по объему инвестиций в Россию за последние 20 лет.

«В следующем году Германия принимает председательство в Евросоюзе и это положительно влияет на решение представителей немецкого бизнеса участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, где я принимаю участие со времени его основания и высоко оцениваю практическое значение Форума для выстраивания диалога и развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Ежегодные встречи на этой авторитетной площадке позволяют существенно ускорить реализацию совместных инвестиционных проектов и найти конструктивные решения для укрепления взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул председатель «Мангольд Консалтинг» Клаус Мангольд.

Участники встречи обсудили участие Германии в «Русском доме» в Давосе в январе 2020 года, а также встречу деловых кругов России и Германии в феврале 2020 года в Штутгарте, организатором которой выступит Фонд Росконгресс совместно с региональным партнером, почетным консулом РФ в земле Баден-Вюртемберг, председателем наблюдательного совета Knorr-Bremse, доктором Клаусом Мангольдом.

Ранее Антон Кобяков провел встречу с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, где были намечены направления поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе оговорены возможности организации делового визита представителей малого и среднего бизнеса России в Германию, а также участие малого бизнеса Германии в мероприятиях Фонда Росконгресс.