Увезу тебя в Полярный

Все весело, как любая черная комедия про наши девяностые: лихие дяди с паяльником в руках вроде бы перевоспитались и вышли на свободу с чистой совестью (уже в наши дни), но прошлое не отступает.

Прошлое - оно такое. Работаешь ты, как герой Пореченкова, на собственной экоферме, общаешься с бычком (настоящим бычком) по душам, а тут приезжает к тебе Жижикин с веселыми парнями. И требует перевести деньги из общака куда-то в офшор.

Самое интересное тут в том, что мы все давно знаем слово «общак». Да, на Руси давно говорят, что от сумы и от тюрьмы не зарекаются. Но как получилось, что не нужны никакие комментарии, чтобы объяснить значение уголовного, жаргонного термина? В каждом криминальном сериале оказывается «общак». Да и слово «кидать» потеряло нормальный смысл. Ну а «терпила»? Сейчас мы все привыкли к слову «терпила». Жизнь такая - нормальных граждан зовут примерно так.

Ну а в сериале «Полярный» все по ним, по понятиям. Если не приезжает товарищ в почтовом вагоне и не кидает банкой с тушенкой по местным рэкетирам, то кто-то страдает в маленьком кафе. Но Пореченков же приехал, и проблема была снята. Хотя, когда приезжает в сериалах Пореченков, проблемы только множатся.

Актер в одной из сцен называет себя путешественником во времени. Ну да, москвич приехал куда-то, где вечный снег и всегда зима. Он мерзнет, слушая чудесный саундтрек - от группы «Мираж» или Корнелюка. Его снабжают за кадром еще и песнями «Увезу тебя я в тундру» или «А снег идет, а снег идет». Все грамотно вроде бы. Даже симпатично-ностальгично. Но всегда есть еще одно но. Абсолютно не трогательное. В каждом моменте, когда я вижу на экране актера Пореченкова, я хочу спросить: питьевой йогурт уже здесь? Под шубой? А если посмотреть?

Да-да, актерам надо сниматься в рекламе. Как Лене Голубкову, который когда-то хотел купить жене сапоги, рассказывая про «МММ». У вас, ребята, что за приступ сейчас? Почему вы, господин Пореченков, делаете вид, что всегда обеспечены йогуртами для повышения иммунитета? А господин Нагиев в метро смотрит сериалы вместе с господином Деревянко, рекламируя мобильную сеть? Мне вчера, к примеру, в почтовый ящик бросили бумажку, обещающую пиццу, «крутую, как Чак Норрис». До сих пор думаю: пицца будет в виде шляпы? Выстрелит без предупреждения?

«Полярный». Четверг, 20.00, ТНТ.