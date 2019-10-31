Я настолько стар, что помню, как в кино милицейские начальники были честными людьми
Два года с ней встречался, и все было хорошо. Потом началось:
- Как тебя зовут? А ты женат?
* * *
Межсезонье для травматолога - это время, когда мотоциклисты уже закончились, а поскользнувшиеся еще не начались.
* * *
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника, удивляюсь - как же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты оборзел?!
* * *
Друзья детства - единственные, с кем подружился, не выпивая.
* * *
Самой крупной соцсетью, объединяющей людей, несмотря на их расу, конфессию и политические взгляды, является канализационная сеть.
* * *
У меня хроническая офисная болезнь: до обеда всегда хочется есть, после обеда спать, и такое чувство, что мало платят!
* * *
Инопланетянин забухал с русскими на неделю и в итоге оказался не в своей тарелке.
* * *
- Я директор ломбарда. Поэтому дарю подруге драгоценности часто, но на время.
* * *
- А я вчера жену на «Отелло» водил!
- Во даешь! Культурная программа?
- Нет, для профилактики…
* * *
1980: Будущее будет прекрасно.
1990: Будущее будет прекрасно.
2019: Прошлое было прекрасно.
* * *
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?
- Помнишь, я тебя просил написать за меня сочинение «Как я провел лето»?
- Ну...
- Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.
ИСТОЧНИК KP.RU