Я настолько стар, что помню, как в кино милицейские начальники были честными людьми

Два года с ней встречался, и все было хорошо. Потом началось:

- Как тебя зовут? А ты женат?

* * *

Межсезонье для травматолога - это время, когда мотоциклисты уже закончились, а поскользнувшиеся еще не начались.

* * *

Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника, удивляюсь - как же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты оборзел?!

* * *

Друзья детства - единственные, с кем подружился, не выпивая.

* * *

Самой крупной соцсетью, объединяющей людей, несмотря на их расу, конфессию и политические взгляды, является канализационная сеть.

* * *

У меня хроническая офисная болезнь: до обеда всегда хочется есть, после обеда спать, и такое чувство, что мало платят!

* * *

Инопланетянин забухал с русскими на неделю и в итоге оказался не в своей тарелке.

* * *

- Я директор ломбарда. Поэтому дарю подруге драгоценности часто, но на время.

* * *

- А я вчера жену на «Отелло» водил!

- Во даешь! Культурная программа?

- Нет, для профилактики…

* * *

1980: Будущее будет прекрасно.

1990: Будущее будет прекрасно.

2019: Прошлое было прекрасно.

* * *

- Папа, тебя в школу вызывают.

- Зачем?

- Помнишь, я тебя просил написать за меня сочинение «Как я провел лето»?

- Ну...

- Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.