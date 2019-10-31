2019-10-30T23:16:36+03:00
Общество

Москвичей приглашают бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Передвижные лаборатории будут работать 1 ноября на центральных площадях и улицах столицы
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
С июня автомобили с эмблемой акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проехали по 40 регионам и 191 городу России. Фото предоставлено организаторами акции.С июня автомобили с эмблемой акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проехали по 40 регионам и 191 городу России. Фото предоставлено организаторами акции.
Изменить размер текста:

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», в которой с июня участвовали многие регионы нашей страны, 5 ноября завершится в Москве. Перед ее финалом 1 ноября москвичи и гости столицы смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ. Мобильные пункты тестирования будут дежурить на городских улицах и площадях. Узнать их легко: это белые автомобили ГАЗ с широкой красной лентой на борту и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Пройти экспресс-тест можно будет по пути на работу или учебу, отправившись по своим делам или на прогулку – анализ займет не больше 15 минут. Дожидаясь его результатов, можно получить консультацию специалистов: медики расскажут о путях передачи вируса, научат, как избежать риска заражения, а также объяснят, почему необходимо регулярно проверяться на ВИЧ.

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проводится Министерством здравоохранения РФ, ее партнером выступил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). С июня автомобили с эмблемой акции проехали по 40 регионам и 191 городу России. Главная цель проекта – дать возможность тем, у кого есть сомнения, быстро и анонимно проверить свое здоровье, получить необходимую информацию, а также снизить сохраняющееся в обществе настороженное отношение к носителям ВИЧ.

Стартовав летом в Севастополе, акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» завершится 5 ноября в Москве. Во время торжественной церемонии закрытия организаторы подведут итоги проекта и расскажут о его ключевых событиях.

Экспресс-тест и консультация специалистов займут не больше 15 минут. Фото предоставлено организаторами акции.

Экспресс-тест и консультация специалистов займут не больше 15 минут. Фото предоставлено организаторами акции.

ГДЕ ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ

1 ноября мобильные пункты тестирования будут дежурить в Москве на трех локациях.

Первая точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, Театральный пр., 2 (возле Гостиницы «Метрополь», парковка со стороны ул.Петровка).

Вторая точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, площадь Киевского вокзала, 2 (пешеходная зона перед ТРЦ «Европейский» - напротив площади «Европы»).

Третья точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, ул.Кировоградская, 13А (перед ТРЦ «Columbus». Парковка со стороны ул.Кировоградской, рядом со входом в м.Пражская).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Министр правительства и руководитель Департамента здравоохранения Хрипун Алексей Иванович: борьба с онкологическими заболеваниями – приоритет медицины Москвы
В Москве проходит традиционная акция скрининга рака молочной железы, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком груди
Новости 24
В НАТО дали кодовое обозначение для российского истребителя Су-57
Названы регионы, где в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут больше всего
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Министр юстиции Японии подал в отставку из-за жены
Россияне будут сдавать биометрию вен и ладоней
Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту Трампа
Премьер Норвегии не считает учения российских подлодок угрозой безопасности своей страны
Тарифы ЖКХ в 2020 году больше всего вырастут в Чечне, меньше всего – в Ненецком автономном округе
Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации главаря ИГ*
Генсек НАТО: Вступление бывших республик СССР в Альянс должно «вдохновлять» Украину
Конгресс США принял резолюцию против участия России во встречах G7
За пять дней протестов и беспорядков в Ираке погибли 100 человек
Глава ФРС США объяснил снижение базовой ставки
Моряки Балтийского флота нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Пентагон раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*
Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским
На Украине отправили в психушку мужчину, который позвонил в «Скорую» 47 тысяч раз
Возле здания посольства США в Багдаде упала ракета
Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит декларацию НАТО по Украине