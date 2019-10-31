Москвичей приглашают бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», в которой с июня участвовали многие регионы нашей страны, 5 ноября завершится в Москве. Перед ее финалом 1 ноября москвичи и гости столицы смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ. Мобильные пункты тестирования будут дежурить на городских улицах и площадях. Узнать их легко: это белые автомобили ГАЗ с широкой красной лентой на борту и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Пройти экспресс-тест можно будет по пути на работу или учебу, отправившись по своим делам или на прогулку – анализ займет не больше 15 минут. Дожидаясь его результатов, можно получить консультацию специалистов: медики расскажут о путях передачи вируса, научат, как избежать риска заражения, а также объяснят, почему необходимо регулярно проверяться на ВИЧ.

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проводится Министерством здравоохранения РФ, ее партнером выступил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). С июня автомобили с эмблемой акции проехали по 40 регионам и 191 городу России. Главная цель проекта – дать возможность тем, у кого есть сомнения, быстро и анонимно проверить свое здоровье, получить необходимую информацию, а также снизить сохраняющееся в обществе настороженное отношение к носителям ВИЧ.

Стартовав летом в Севастополе, акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» завершится 5 ноября в Москве. Во время торжественной церемонии закрытия организаторы подведут итоги проекта и расскажут о его ключевых событиях.

Экспресс-тест и консультация специалистов займут не больше 15 минут. Фото предоставлено организаторами акции.

ГДЕ ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ

1 ноября мобильные пункты тестирования будут дежурить в Москве на трех локациях.

Первая точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, Театральный пр., 2 (возле Гостиницы «Метрополь», парковка со стороны ул.Петровка).

Вторая точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, площадь Киевского вокзала, 2 (пешеходная зона перед ТРЦ «Европейский» - напротив площади «Европы»).

Третья точка тестирования

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Москва, ул.Кировоградская, 13А (перед ТРЦ «Columbus». Парковка со стороны ул.Кировоградской, рядом со входом в м.Пражская).