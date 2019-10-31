2019-10-31T01:00:56+03:00
Спорт

Спартак - Ростов 31 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России по футболу

Футбол, матч Спартак - Ростов 31 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" примет дома "Ростов"."Спартак" примет дома "Ростов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Спартак" в этом сезоне на старте чемпионата все считали одним из фаворитов во всех турнирах. Однако же команда сейчас находится в числе преследователей лидеров Премьер-Лиги. В числе которых - стабильно и классно играющий в этом сезоне "Ростов" с множеством ярких исполнителей. "Спартак" сменил главного тренера и уже добился первой под его началом победы. "Ростов" же выведет на игру хорошо знакомый всем спартаковцам Валерий Карпин. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ростов 31 октября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Ростов 31 октября 2019

В Кубках России по футболу команды играли трижды. Два раза побеждал "Спартак" - в 1997 и 2003 годах. Ну а в октябре 2012 года "Ростов" победил в серии пенальти 3:2 в 1/8 финала турнира.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ростов 31 октября 2019

Силы двух команд кажутся равными в виду множества причин, но перевес у ростовчан как более стабильных по сезону.

Прогноз на матч Спартак - Ростов 31 октября 2019

"Ростов" пройдет в следующий раунд турнира.

Время начала матча Спартак - Ростов 31 октября 2019

Матч Спартак - Ростов 27 октября 2019 года в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Ростов 31 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Ростов можно посмотреть 31 октября 2019 года и начнется в 19:30 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - Ростов 31 октября 2019

Трансляция матча Спартак - Ростов 31 октября 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.

Спартак - Ростов 31 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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