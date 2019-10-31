Звезды на премьере «Терминатора»: Женя Малахова после развода изменилась до неузнаваемости, а Седокова съехалась с бойфрендом

Вечером среды посмотреть новую ленту «Терминатор: темные судьбы» в киноцентр на Новом Арбате наряду с обычными зрителями пришли и звездные гости. Разве что последние попадали в кинотеатр по «красной дорожке» и под непрерывное щелканье фотокамер. Самым пунктуальным оказался актер и телеведущий Денис Косяков: он появился первым и на все лады нахваливал ленту, рассказывал, чем разные части «Терминатора» отличаются друг от друга, всем советовал пересмотреть «Терминатор 2: судный день» 1991 года выпуска...

Спросили Косякова и про недавнюю отечественную премьеру – фильм «Текст» с Кристиной Асмус и ее нашумевшей постельной сценой.

Денис Косяков на красной дорожке появился первымФото: Иван МАКЕЕВ

- Фильм еще не смотрел. Но наслышан, что Асмус разделась. Гарик вроде нормально отреагировал, он ведь осознанно выбрал в жены актрису. А вот меня бы жена убила! – признался актер. - Я однажды поцеловался в сериале «Остров», так мне даже спустя пять лет за это грозят разводом!

Настасья Самбурская появилась на «дорожке» в образе: длинный плащ, брутальные ботинки, модные микроскопические очки. Артистка, известная своими склоками с журналистами, и на этот раз была не слишком любезна.

Настасья Самбурская была не слишком любезна с журналистамиФото: Иван МАКЕЕВ

- Вы что, интервью на телефон снимаете? – поучала звезда «Универа» прессу, попутно, как на базаре, выбирая себе подходящие СМИ. – Вы кто? С вами не работаю, до свиданья.

- Настасья, что ждете от премьеры? – поинтересовались репортеры.

- Почему мне все время задают вопросы, чего я жду? Я пришла насладиться фильмом, ничего не жду.

- В фильме много героических женщин, как думаете, это проявление феминизма?

- Да что ж за вопросы такие вы задаете. Феминизм – понятие растяжимое, кто-то и меня относит к феминисткам. Хотя я душка беспомощная. Женщины если могут, берут и делают. Не могут – не делают. Сами понимаете, в общем.

Оскар Кучера с сыновьямиФото: Иван МАКЕЕВ

Оскар Кучера привел на премьеру двух сыновей-подростков, которые на вопрос «Кто ваш любимый актер?» дружно ответили «Папа!». Кстати, старший – 14-летний Александр – ростом уже сравнялся с отцом.

- Семья у нас большая, всем вместе редко удается выбраться, - признался актер, у которого летом родился пятый ребенок – сын Марк. – Но мы с пацанами полюбили выходить в свет, а вот маме нашей в связи с рождением младшего пока тяжеловато. Думаю, лет с трех будем и его выводить.

- Ваши сыновья активно пользуются соцсетями, следите за их активностью в Инстаграме?

- Конечно, лайкаю все, что они постят. А старший у нас вообще бизнесом занимается, что сынок, прорекламируем тебя? – обратился Кучера к старшему сыну, на что тот смущенно ответил «Не надо». – Магазин обуви у него, вот я сегодня в ботинках, которые у него купил.

- Вы шутите?

- Нет. Совершенно серьезно. 14 лет – и уже свой магазин. Всем рекомендую.

Экс-солистка группы «Рефлекс» Женя Малахова после шести лет брака разводится с мужемФото: Иван МАКЕЕВ

Появилась на показе и экс-солистка группы «Рефлекс» Женя Малахова, которая после шести лет брака разводится с мужем, режиссером и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Впрочем, отвечать на неудобные вопросы прессы ей не пришлось – девушку попросту никто не узнал. Малахова, которая и до этого не была в теле, сильно похудела, всегда яркий образ сменила на неприметные джинсы и водолазку.

А вот Анна Седокова, которая недавно рассекретила роман с пока еще официально женатым баскетболистом Янисом Тиммой, буквально светилась от счастья. Судя по соцсетям, у певицы был насыщенный день: запись на студии, презентация новой песни на радио… Причем, на утренний эфир она выехала вместе с бойфрендом – «лифтолук» пары навел поклонников на мысль, что артистка и спортсмен уже живут вместе. Однако, Седокова личные вопросы оставила без ответов.

- Аня, судя по вашему Инстаграму, у вас появился свой Терминатор… - начали было журналисты.

- Ах, как вы красиво подвели! Да, у меня все в порядке. У меня есть мужчина - сильный, смелый и очень высокий, - свернула тему экс-«ВИА Гра».

- Это фильм о восстании машин – а вы когда-нибудь воевали с искусственным интеллектом?

- Я вчера купила хлебопечку, и у меня с ней очень сложные отношения. Слава богу, сейчас к каждому «терминатору» существует инструкция. Я посмотрела видео на Ютубе, и печка была покорена.

Посетил премьеру и Павел АртемьевФото: Иван МАКЕЕВ

- Вы год назад купили квартиру и все еще не закончили ремонт. Уже понятно, как будет выглядеть ваше семейное гнездышко?

- Сейчас я бы уже никогда не купила квартиру без ремонта. Это такое сложное дело! Постоянно выбираешь – белое или черное, плохой дизайнер или хороший, плитка такая или сякая… Могу сказать, что будет несколько детских. Это будет большая и теплая квартира для молодой семьи, в которой много детей, много собак и много любви!