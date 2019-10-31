В бикини и без макияжа 53-летняя Сальма Хайек выглядит максимум на 30

Сальма Хайек улетела на отдых в свою любимую Мексику: актриса загорает на тропическом пляже и делится в Инстаграме яркими снимками. На своей страничке голливудская звезда опубликовала фото в красно-розовом купальнике: в бикини и без макияжа 53-летняя Сальма выглядит максимум на 30. Поклонники не устают удивляться: и как ей это удается?

- Обожаю черепашек на пляже, - коротко подписала звезда фото, на котором она растянулась в купальнике на золотом песке. Рядом с ней расположилась миниатюрная черепашка.

salmahayek I like #turtles on the beach Me gustan las tortugas en la playa

Актриса часто балует поклонников снимками в бикини: Сальма из тех женщин, которые считают: если есть что показать – зачем это скрывать? Вот и свой 53-летний день рождения в начале сентября она тоже отметила на пляже к удовольствию подписчиков. Фигуристая Сальма не дает фолловерам скучать и каждый раз изобретает новые поводы продемонстрировать свое сногсшибательное тело. «Сальма, ты никогда еще не выглядела так прекрасно!», «53 или 35?», «Ни за что не поверю, что тебе 53!», «Все, никакого фастфуда больше, я хочу выглядеть также!» - пишут подписчики звезды в комментариях.

Глядя на миниатюрную Сальму (рост брюнетки — всего 1 метр 57 сантиметров), действительно сложно поверить в то, что ей уже за пятьдесят. Актриса словно живет по собственным биологическим часам, которые продлили ей запас молодости. В 41 год Сальма родила дочь Валентину (сейчас девочке 11 лет), и с тех пор ни капельки не изменилась.

salmahayek Oops... I posted the right caption but the wrong picture without the #turtle #ISuckAtSocialMedia

Актриса гордится своими мексиканскими корнями и часто проводит отпуск в родной стране. При этом она не раз признавалась, что на нее часто косо смотрят в высшем обществе, в которое она вошла благодаря мужу – одному из богатейших людей Франции и мира Франсуа-Анри Пино. 57-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.

- Многие люди все еще в шоке от того, что я вышла замуж за этого человека, - рассказывала Хайек в одном из интервью. - Некоторые даже запуганы. Но это еще один способ проявления расизма. Они не могут поверить, что мексиканка вошла в их жизни. Им неудобно рядом со мной.

salmahayek I still can t believe that I m working with #jonsnow ! Kit you re the best!!! Todav a no puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow!!! #theeternals #gameofthrones #kitharington

Конечно, Сальма лукавит, ведь она одна из самых высокооплачиваемых актрис планеты и была звездой задолго до встречи с Пино. Но статус супруги миллиардера помогает ей избирательно относиться к ролям и выбирать только лучшие проекты, не думая о гонорарах. Сейчас она снимется в новой картине Marvel: Сальма получила роль в фильме «Вечные» вместе с Анджелиной Джоли и Китом Харрингтоном – звездой «Игры престолов». Анджелина Джоли приступила к съемкам, которые проходят на Канарских островах. Вместе с детьми она прилетела на остров Фуэнтевентура. А Хайек уже отснялась в нескольких сценах и сделала перерыв в работе, наслаждаясь заслуженным отдыхом.