Больше денег на здравоохранение, соцподдержку и образование: Мосгордума одобрила проект бюджета столицы до 2022 года

Московская городская дума утвердила в первом чтении проект бюджета столицы на 2020-2022 годы. Депутаты обсуждали его почти пять часов, подробно останавливаясь на каждом пункте. Бюджет составлялся с учетом того, что доходы столицы будут расти — в среднем на 8% в год. Уже в 2021 году поступления в столичную казну перешагнут впечатляющую отметку в 3 триллиона рублей.

- Бюджет Москвы - самый крупный по всем статьям в России и один из крупнейших среди мировых мегаполисов, - рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников, - При этом будет ошибкой считать, что это обеспечивается «московской пропиской» крупнейших российских компаний и зарубежных представительств: городская экономика глубоко диверсифицирована, и в городе нет «бюджетообразующих» отраслей.

Больше половины всех расходов (53,3%) столичные власти собираются направить на цели социального характера - здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. Это почти 1,7 трлн рублей в год.

- С учетом оплаты медицинской помощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн рублей, - подчеркнул Алексей Шапошников. - Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами.

Расходы на социальную поддержку москвичей в 2020 году вырастут более чем на 18%. На доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном транспорте, пособия семьям с детьми, льготные лекарства и компенсации расходов на ЖКХ в будущем году будет потрачено 495 млрд. рублей.

В два раза вырастут суммы, заложенные в бюджете на покупку лекарств для льготников, питание в больницах и оснащение медучреждений. Почти на 30% в 2020 году повысятся расходы, заложенные в столичной программе «Развитие здравоохранения» на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Более чем на четверть (25,8%) вырастут расходы на столичное образование: в будущем году они составят 415,5 млрд. рублей. Больше денег столичные власти выделяют и на развитие спорта (на 63%), поддержку культуры, строительство. В ближайшие три года в Москве будет построено 800 новых объектов, в том числе 3,4 млн кв. м жилья. В эти квадратные метры входят и новые квартиры, которые жители столицы получат по программе реновации.

Расходы городской казны в следующем году увеличатся по всем без исключения социальным статьям. В прежних объемах будут финансироваться только две госпрограммы: «Развитие городской среды» и «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города». В ближайшие три года на развитие транспортной системы столичные власти потратят около 2,2 трлн рублей, на обустройство городской среды — 342 млрд. рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из чего складывается бюджет Москвы?

Почти 94% доходов столицы — это налоговые поступления от несырьевого сектора экономики. Около 23% притока средств в городскую казну обеспечивает малый и средний бизнес. При этом предприниматели перечисляют в бюджет в 3,6 раза больше, чем организации нефтегазового сектора, и в 1,6 раза больше, чем все крупнейшие налогоплательщики Москвы.

- Бюджет на ближайшие три года формировался на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, предусматривающий в предстоящие три года устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции, - рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. - Соответственно в 2020, 2021 и 2022 гг. планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно.