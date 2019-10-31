2019-10-31T07:54:22+03:00
В мире

Казань, Баку и Одесса включены в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

31 октября отмечается Всемирный День городов
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Казань включена в Сеть в категории «музыка»Казань включена в Сеть в категории «музыка»Фото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

В канун Всемирного Дня городов, который отмечается 31 октября, ЮНЕСКО присоединило 66 новых членов к Сети творческих городов. С завтрашнего дня она будет насчитывать 246 населенных пунктов со всего мира.

Столица Татарстана включена в категории «музыка», украинская Одесса – «литература», азербайджанский Баку – «дизайн»

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

«Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений», - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В рамках празднования будут организованы «городские диалоги», призванные продемонстрировать достижения выдающихся городов, которые сделали ставку на инновации и коллективный разум в построении своего будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В НАТО дали кодовое обозначение для российского истребителя Су-57
Названы регионы, где в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут больше всего
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Министр юстиции Японии подал в отставку из-за жены
Россияне будут сдавать биометрию вен и ладоней
Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту Трампа
Премьер Норвегии не считает учения российских подлодок угрозой безопасности своей страны
Тарифы ЖКХ в 2020 году больше всего вырастут в Чечне, меньше всего – в Ненецком автономном округе
Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации главаря ИГ*
Генсек НАТО: Вступление бывших республик СССР в Альянс должно «вдохновлять» Украину
Конгресс США принял резолюцию против участия России во встречах G7
За пять дней протестов и беспорядков в Ираке погибли 100 человек
Глава ФРС США объяснил снижение базовой ставки
Моряки Балтийского флота нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Пентагон раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*
Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским
На Украине отправили в психушку мужчину, который позвонил в «Скорую» 47 тысяч раз
Возле здания посольства США в Багдаде упала ракета
Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит декларацию НАТО по Украине