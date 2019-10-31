Казань, Баку и Одесса включены в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

В канун Всемирного Дня городов, который отмечается 31 октября, ЮНЕСКО присоединило 66 новых членов к Сети творческих городов. С завтрашнего дня она будет насчитывать 246 населенных пунктов со всего мира.

Столица Татарстана включена в категории «музыка», украинская Одесса – «литература», азербайджанский Баку – «дизайн»

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

«Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений», - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В рамках празднования будут организованы «городские диалоги», призванные продемонстрировать достижения выдающихся городов, которые сделали ставку на инновации и коллективный разум в построении своего будущего.