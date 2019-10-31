«Чем восточнее, тем сильнее позиции огурца»: «Яндекс» выяснил, что и где в России законсервировали на зиму

Прошло лето, подходит к концу осень. Рачительные российские хозяюшки закатывают в банки последние дары природы – фрукты, овощи и ягоды, сушат грибы и замораживают зелень. А рецепты спрашивают у «Яндекса».

С августа по середину октября этого года самый популярный в нашей стране интернет-поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму». Например, такие как «кабачки в томатном соке на зиму обалденный рецепт», «салат на зиму из баклажанов сладких перцев и помидоров самый вкусный», «варенье из крыжовника с апельсином на зиму через мясорубку» и другие.

Аналитики компании решили использовать эти запросы, чтобы выяснить, что именно консервируют россияне и чем в этом смысле разные регионы России отличаются друг от друга. А результатами своего исследования «Яндекс» поделился с «Комсомольской правдой».

Фото: Яндекс

Оказывается, самые популярные заготовки на зиму во всей стране — огурцы и помидоры, причём в большинстве регионов по числу запросов лидируют томаты. Как отмечают в компании, «чем восточнее, тем сильнее позиции огурца: за Енисеем помидор берёт верх только в Хабаровском и Приморском крае — но и там преимущество у него минимальное». На западе же страны огурец популярнее только в Крыму.

Фото: Яндекс

Особенности разных городов

Есть продукты, которые в некоторых городах заготавливают на зиму гораздо чаще, чем в других местах, — хоть и не в таких количествах, как помидоры или огурцы.

Например, солёный или маринованный папоротник — характерное блюдо для Владивостока и Хабаровска: рецептами его заготовки там интересуются в одиннадцать раз чаще, чем в среднем по большим российским городам. В Ижевске в пять раз чаще среднего спрашивают про варенье из тёрна, в Магнитогорске как нигде много консервируют грузди, в Петербурге — бруснику, в Махачкале — ежемалину.

Фото: Яндекс

Кроме того, выяснилось, что меньше всего консервацией интересуются жители севера страны и Кавказа, а также обеих столиц: в Москве и Санкт-Петербурге доля запросов рецептов заготовок на зиму в два раза ниже, чем в среднем по России.

Интерес к заготовке популярных продуктов. Интенсивность закраски региона соответствует местной доле запросов про продукт от всех запросов со словами «на зиму». Фото: Яндекс

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