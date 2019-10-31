В России завершилась полярная экспедиция “Трансарктика 2019” - крупнейшая за последние 30 лет

Все началось в марте, когда из Мурманска вышло научно-экспедиционное судно Росгидромета “Академик Трешников”, чтобы на месяц вмерзнуть в полярные льды рядом с Землей Франца-Иосифа. И закончилось только что, в конце октября, когда во Владивосток вернулось другое судно - “Профессор Мультановский”, преодолев Северный Морской путь.

Участники экспедиции у прибрежных построек.Фото: Александр МИЛКУС

В Росгидромете подвели итоги полярной экспедиции “Трансарктика 2019”, которая длилась семь месяцев. Экспедиция состояла из четырех этапов:

Первый – тот самый дрейф во льдах “Академика Трешникова”, рядом с ним на льдине была создана дрейфующая полярная станция “Северный полюс-2019”. Раньше, в советское время, такие дрейфующие станции работали в Арктике каждый год, по несколько месяцев. Но из-за глобального потепления от них пришлось отказаться – сложно найти стало с толстыми надежными льдинами, выдерживающими жилье и оборудование. Так что теперь вернулись к методу Нансена – вмораживают в лед судно. Именно на такой способ исследования Арктики в России рассчитывают и в ближайшие годы. Сейчас на “Адмиралтейских верфях” в Санкт-Петербурге строится ледостойкая платформа “Северный полюс”, рассчитанная на круглогодичный дрейф в Северном Ледовитом океане.

Российская ледостойкая платформа «Северный полюс».

Изучение поведения и свойств арктического льда. Фото: Сергей Николаев/aari.ru

Второй и третий этапы – летние рейсы судов “Михаил Сомов” и “Профессор Молчанов” из Архангельска в Белое и Баренцево моря и к островам Северного Ледовитого океана. На “Профессоре Молчанове” вместе с учеными работали студента Арктического плавучего университета из России, Норвегии, Германии, Китая Швейцарии и Франции.

Гидробиолог Александр Кокорин, руководитель лаборатории Центра морских исследований МГУ им. Ломоносова.Фото: Александр МИЛКУС

Четвертый – на научно-исследовательском судне “Профессор Мультановский”, отшвартовавшемся из Владивостока 23 июля, чтобы за 90 дней пройти Северный морской путь с востока на запад и обратно.

Экспедиция “Трансарктика 2019” стала самой масштабной за последние 30 лет, напомнил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Семь месяцев, с начала и конца навигации, ученые занимались исследованиями всех морей российской Арктики, от Баренцева до Чукотского. Изучали климат и его изменения, экологию и загрязнения воды и прибрежных территорий, арктические экосистемы, океан и атмосферу.

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