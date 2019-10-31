Стариков отправлять в интернаты почему-то позорно у нас

Посмотрел тут советский фильм «Взрослый сын». Юноша Андрей, москвич из приличной семьи, после школы поступил в институт и на радостях уехал с подружкой на юг. А когда вернулся в свою трехкомнатную квартиру, узнал с негодованием, что родители сплавили в дом для престарелых его любимую бабушку.

Отец оправдывается, что ему надо диссертацию писать, творческий простор нужен. А бабушке будет там хорошо, интернат приличный.

Но Андрей рвет и мечет. Это предательство! Заявляет, что в таком случае он женится, пойдет работать, и государство ему, семейному трудящемуся, предоставит комнату, а то и квартиру. И вот тогда Андрей заберет к себе любимую бабушку, чтобы за ней ухаживать!

Зрительские симпатии, понятно, на стороне Андрея, на фоне которого отец выглядит негодяем. Такое вот воспитательное кино.

Интересно, что и сейчас в России помещение стариков в интернаты при живых детях подвергается порицанию. Но почему? Сразу скажу, что для меня лично вопрос неактуальный. Родители умерли дома и практически у меня на руках. Но вот гляжу, как мучаются со стариками в разных семьях. Квартиры у большинства уж не столь комфортные. Один туалет на пятерых и даже один телевизор. Тесно и шумно. А тут еще бабушка со своими лекарствами и претензиями — постоянный раздражитель для зятя или невестки. Ей уж за 80, а черт ее не берет! Бабулю свезти бы в дом престарелых, но ведь что люди скажут? Они осудят уж непременно. А потому, стиснув зубы, надо терпеть в фальшивом образе заботливой невестки, заботливого зятя.

Постояльцы дома престарелых `Тульский дедушка`, город Советск.Фото: Алексей ФОКИН

То же и старикам, которые понимают, что их терпят и ждут кончины, остается только скрипеть зубными протезами.

На Западе, где с моралью плохо, этот вопрос решен: стал старичок обузой, его отправляют в дом ветеранов, где ему и уютней среди ровесников, и всякую помощь всегда окажут специально обученные люди.

У нас же страх перед общественным порицанием часто не позволяет расстаться со стариками. И все всех терпят, собачась с утра до вечера.

Если кто думает, что интернаты для престарелых совсем ужасны, то ошибается. Пару лет назад одна взбалмошная дама сообщил мне, что в интернате города Кирова сущий ад. Приехал и удивился: одинокие там живут в отдельных небольших комнатах со всеми удобствами, телевизором, холодильником. Питание отличное. Бильярд и прочие игры всякие. Медицина само собой. Хочет старик куда пойти, поехать — никто его не держит. Государство на интернаты деньги не зажимает.

Не должны, по-моему, старики глубокие и одиноко жить в изолированных квартирах с приходящей к ним соцработницей. То, что их постоянно всякие жулики обманывают, это еще полбеды. Беда, когда старушка включит газовую конфорку, отойдет и… хватит ее инсульт. Молоко подымется и прольется. Газ потухнет, а часа через четыре дом взорвется.

Поэтому я за то, чтобы стряхнуть всякую фальшивую мораль по отношению к старикам и отправлять их в интернаты, улучшая тем самым жизнь и им, и молодым их родственникам.