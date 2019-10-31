Старейший следственный изолятор "Бутырки" собираются вывести за пределы города

Заявление заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Бояринева о переводе СИЗО "Бутырка" за пределы Москвы было ожидаемо. Еще год назад о такой возможности уже предупреждал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Он же тогда приговорил к выдворению за пределы города СИЗО "Пресня".

Идея эта не нова: примерно также поступили лет 10 назад с многими институтами и другими зданиями Минобороны России. Их в массовом порядке вывели за пределы столицы, а на освободившихся площадях построили новые микрорайоны.

Жителям Москвы, которые жили по соседству с изоляторами это событие повод для радости. Следователям и адвокатам также будет удобнее выезжать из города, чем прорываться в перегруженный центр. Ожидается, что где-то в Подмосковье за счет городского бюджета построят новое современное СИЗО на 5 тысяч мест. Для этого сейчас подыскивают земельный участок в 80 гектаров. Чтобы избежать преждевременного недовольства местных жителей, место строительства не афишируют.

Лестница между этажами следственного изолятора "Бутырская тюрьма" во внутреннем дворе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новое СИЗО хотят построить в кратчайшие сроки - через год. Адрес обещали довести отдельно позже. Валерий Бояринев говорит, что больше трети преступлений совершается россиянами в состоянии алкогольного опьянения.

- 34 процента преступлений в России совершены под воздействием алкоголя. При этом 67 процентов преступлений совершаются лицами без стабильной работы, - посетовал он, и пообещал внедрить в своих учреждениях специальную программу по работе с алкоголиками и наркоманами.

Ранее "КП" сообщала, что число заключенных в СИЗО впервые в истории России составило меньше 100 тысяч человек.