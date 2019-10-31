Загитова и Косторная посоревнуются в тройных

Юные ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова уже потрясли мир. Дебютантки взрослых соревнований в одни ворота выиграли два первых этапа серии Гран-при в США и Канаде. Щербакова, по мнению большинства специалистов в произвольной программе «показала вообще лучший прокат в истории». Но уже через неделю ее затмила Трусова, которая даже с падением переписала мировой рекорд.

И вот теперь начинается самое интересное — на лед выходит действующая чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова. Тутберидзе специально развела свою главную звезду и восходящих звездочек по разным «углам», чтобы раньше времени не сталкивать их лбами. Такое, скорее всего, случится в финале Гран-при в начале декабря. Но Загитовой туда еще надо попасть...

На своем этапе в Гренобле Загитова фаворит. Но не надо забывать, что из наших девочек там выступит еще одна воспитанница Тутберидзе 16-летняя Алена Косторная, плюс Мария Сотскова. Напомним, что именно Косторная на прошлогоднем чемпионате России в Саранске заняла третье место, вслед за Щербаковой и Трусовой. А позади остались Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Но тогда все три первые девочки выступали еще по юниорам. А теперь готовы подтвердить эту расстановку сил и на взрослом уровне.

- Я, Саша Трусова и Аня Щербакова - мы все вместе. Но при этом нас воспринимают и по отдельности. Саша очень упертая, Аня - спокойная и интеллигентная. А во мне смешано много качеств, не могу выделить какое-то одно, - сказала Косторная в интервью Первому каналу.

Что же надо изобрести Загитовой, чтобы как-то вклинится в эту молодежную компанию, ведь четверных прыжков в ее арсенале пока нет. Придется кататься без ошибок и выезжать за счет второй оценки — за артистизм. В этом сезоне это еще может сработать, тем более, что Косторная тоже прыгает только тройные. Но вот дальше… Либо придется усложнять программу, либо... Впрочем не будем забегать вперед, ведь и с точки зрения артистизма Трусова, и особенно Щербакова, тоже были на высоте. Одни только фокусы со сменой цвета платья во время программы чего только стоят! Чем удивит Алина? Пока же у себя в Инстаграм она выкладывает варианты своего соревновательного макияжа от известной японской косметической компании, которую она рекламирует. Но для судей этого явно будет маловато.

Лучшие результаты после двух программ

(показанные на разных соревнованиях за последние два сезона)

1 Александра Трусова — 241.02 (мировой рекорд)

2 Алина Загитова — 238,43

3. Алена Косторная — 234,84

4 Елизавета Туктамышева — 234,43

5 Рика Кихира — 233,12

6 Анна Щербакова — 227,76

Первый канал

Пятница, 1 ноября. Фигурное катание. Гран при. Гренобль. 00.25

КСТАТИ

Новое поколение против Загитовой и Медведевой

Сезон у фигуристов обещает быть уникальным. В очной борьбе с прославленными мастерами схлестнется новое поколение.

На этапы серии Гран-при, кроме прославленных чемпионок, заявлены и совсем молодые звездочки, которые уже успели потрясти мир своими прыжками. И теперь действующей олимпийской чемпионке и чемпионке мира Алине Загитовой, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и чемпионке мира Елизавете Туктамышевой будут противостоять прошлогодние юниорки - воспитанницы Этери Тутберидзе (подробности)