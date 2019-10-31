«Ты меня обманываешь!» Маргарита Симоньян ушла с интервью Собчак, но вернулась, чтобы закончить беседу

«ПЕТРОВУ И БОШИРОВУ Я НЕ ПОВЕРИЛА»

Российские соцсети сотрясает новый скандал. Экс-кандидат в президенты России, видный деятель несистемной оппозиции, ведущая корпоративов и телеведущая Ксения Собчак выложила на своем Ютуб-канале интервью с Главным редактором RT Маргаритой Симоньян. При этом, беседа состоялась еще в сентябре, когда Маргарита находилась на последней стадии беременности (она родила 19 октября). Разговор был явно приурочен к годичной давности интервью, которое сама Симоньян взяла у Боширова и Петрова, обвиняемых в Великобритании в отравлении Скрипалей.

Беседа явно не задалась. В первую очередь, из-за того, что госпожа Собчак стала задавать, как объяснила Симоньян, совсем не те вопросы, которые были предварительно согласованы.

- Ксюш, ты вопросы свои помнишь? Давай идти по ним. Почему я вообще решила тебе поверить? Мы с тобой договорились, а ты заставляешь меня нервничать. Мы можем поговорить только на те темы, на которые договаривались. Ты же пытаешься вломить в интервью вопросы, о которых речи вообще не шло, - возмутилась Главред RT и вспомнила как Собчак добивалась этой встречи. - Я бы на твоем месте давно плюнула, но ты настаивала, упрашивала меня через каких-то общих друзей. В этом ты напоминаешь меня 20 лет назад. Я была такой же. Так же была одержима мыслью сделать карьеру.

Что же касается неготовности отвечать на несогласованные вопросы, то Симоньян вполне логично объяснила, что когда речь идет о событиях годичной давности, то для разговора о них ей было бы необходимо просмотреть материалы, чтобы просто хотя бы вспомнить, как все происходило: «Я хочу отвечать, ты этот вопрос мне прислала 15 минут назад, я не помню, понимаешь? Все нужно сейчас сесть, пересмотреть интервью, которое было год назад...». Хотя, ей хватило памяти, чтобы высмеять конспирологические версии, будто бы никакой встречи с Петровым и Бошировым не было, а вопросы и ответы записывались в разное время и в разных помещениях.

- Это действительно мой кабинет, а не конспиративная квартира, как писали некоторые СМИ. Ксения может в этом убедиться. Годовщина – слишком громкое слово. Если спустя год мы вспоминаем какие-то интервью и называем дату годовщиной, то мне можно уходить на пенсию. Ты спрашиваешь, что бы я изменила? Сходила к парикмахеру и припудрила лоб. А кроме этого все остальное сделала также, - заметила Симоньян.

А после глава RT ответила на вопрос Собчак об этих «агентах ГРУ»:

- Верю, только тому, что видела своими глазами. У меня ровно столько же причин им верить, сколько причин им не верить. Считаю ли я, что всё, что сказали они, правда? Мне кажется, нет. Считаю ли я, что они хотели отравить Скрипалей, уверена, что нет. Настолько, насколько можно быть уверенным в вещах, которых ты не видел и не спрашивал. Считаю, что это не они… У меня было ощущение, что они говорят не все, как есть. При этом у меня было стойкое ощущение, что «страшными сотрудниками спецслужб», которые пытались отравить Скрипалей, они не являются.

xenia_sobchak Интервью Маргариты Симоньян Ксении Собчак

«БЫЛИ, КАК У ПРОКУРОРА»

Вместе с тем, Симоньян категорически отвергла предположение, что она будто бы не «дожала» в своем интервью Боширова и Петрова. По ее словам, некоторые люди действительно говорили ей нечто подобное, но гораздо большее количество коллег посчитали, что она была с ними излишне жесткой.

- Причем это сказали и они сами. В какой-то момент я испугалась, что они сейчас встанут и уйдут. Они в какой-то момент высказали мне свою обиду. Они сказали фразу, я дословно ее не вспомню, «Мы к вам пришли, мы думали, вы будете нас защищать, а вы тут на нас нападаете, как будто мы у прокурора», - вспомнила Симоньян и припомнила свой ответ на недоумение Боширова и Петрова. - И я им тогда ответила: «А почему вы думали, что я буду вас защищать? Я просто задаю вам вопросы. Я же не адвокат. Я журналист».

Несколько раз беседа была на грани срыва.

- Я сейчас просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь, пообещала она Собчак. Через некоторое время история повторилась.

- Если ты дальше будешь задавать вопросы вот эти..., давай договоримся, что я сразу уйду, - предложила Симоньян Собчак в другой момент беседы.

КОРОЛЕВА СКАНДАЛА

Но Ксения Анатольевна продолжала методично добиваться своего: спрашивала про якобы фейковые новости на RT. И, наконец, Симоньян не выдержала.

- Мы договорились? Ты нарушаешь договоренность. Ты заставляешь меня нервничать. Зачем ты это делаешь? - после недолгих споров журналистка сняла с себя микрофон и вышла из кабинета.

Правда, через некоторое время вернулась, чтобы просто закончить интервью. Которое Собчак в итоге и выложила в сеть.

Можно констатировать, что скандалы и провокации удаются Ксении Анатольевне лучше всего. Примерно аналогичная провокация была ею разыграна в свое время и в беседе с нашим военным обозревателем полковником Виктором Баранцом на Радио «Комсомольская правда». Что и следует помнить тем, кого госпожа Собчак будет просить об интервью в следующий раз.