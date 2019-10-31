Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку

Одна хорошая новость, одна плохая и анекдот про бабушку — таковы для российских медиков краткие встречи Владимира Путина с представителями общественности Калининградской области. Обычно подобные встречи не имеют жесткой тематики, и граждане высказываются обо всем, что их волнует. Но в этот раз вслед за общественностью шел президиум Госсовета по развитию медицины в регионах, и вопросы решено было сфокусировать.

- Мы как минимум дважды подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения, - вкратце обрисовал ситуацию Путин. - Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали и, в общем-то, приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время – опять сделали и поддержали. Ещё лет пять прошло – выяснилось, что не получается, и опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Это системная проблема.

Разрыв между государственным уровнем управления и муниципальным мешает эффективной работе не только в медицине, но и в других областях, и Путин говорит об этом не первый раз.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- В рамках национальных проектов есть и проект «Здравоохранение», деньги приличные очень выделяются до 2024 года – триллион триста миллиардов рублей, но на первичную немножко, 237 миллиардов. Этого недостаточно, - обозначил еще одну проблему президент. - Но рядовой гражданин ходит в свою районную поликлинику, и там в ежедневном режиме должен получать качественную помощь. Если это будет так, тогда и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже, потому что запускать люди ничего не будут.

Разговор сразу пошел на высоких нотах — уже третий вопрос был про проблему абортов. Руководитель кризисного центра "Дом для мамы" Мария Колесникова пожаловалась, что женщины, решившие сделать аборт, не получают психологической помощи, а профильные НКО даже не пускают в медучреждения.

- Эта сфера очень тонкая. Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин. - Заставлять никто не должен, но и не пускать НКО тоже неправильно.

Плохая новость для медиков состояла в том, что глава государства допустил возможность ужесточения наказания для врачей, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. Перед глазами был недавний пример Дагестана, где вскрылось, что огромное количество людей получали выплаты по липовым инвалидностям.

А хорошая - Путин согласен с необходимостью избавиться от избыточной жесткости требований к медикам при обращении с наркотическими препаратами. Главе государства еще раз рассказали о высокой ответственности, которую доктора берут на себя при обезболивании онкобольных и уголовной ответственности за утрату хотя бы одной ампулы подобного лекарства.

- Избыточные требования ведут к тем негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать, - согласился Путин. - Вы сейчас сами и сказали, как можно выйти из ситуации: на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Акт этот должен приобретать характер определенной нормы. Это надо все продумать.

А при предложении поменять систему медицинских закупок президент вспомнил советский анекдот про юридическую консультацию:

- Приходит бабушка к адвокату: «а вот имею ли я право?» - «имеешь, бабушка» - «а могу или нет сделать?» - «нет, бабка, не можешь».

Реформировать систему нужно аккуратно и осторожно. Но когда перешли к местным вопросам, Путину пришлось даже показать кулак. Это случилось, когда у него попросили 451 миллион рублей на велодорожку по Куршской косе.

- Ничего себе у вас велодорожки! - удивился президент и вспомнил историю про бельков. - Когда-то экологи жаловались на то, что местное население на Севере, ведя свой национальный промысел, жестоко забивает бельков палками, чтобы шкурки продавать. Я спросил: сколько надо денег, сколько они на этом зарабатывают? Ответили: 30 миллионов рублей. Ну Россия не обеднеет, спасем бельков, попросил подготовить документы. Принесли бумаги на подпись - получилось на 3 миллиарда! Я сильно рассердился. Но 300 миллионов пришлось выдать. Увеличивается многократно!

Но про велодорожку протяженностью 41 километра пообещал подумать.