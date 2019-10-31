2019-10-31T15:21:44+03:00
Экономика

Медики и чиновники - самые счастливые профессии в России

Уровень зарплаты не всегда влияет на довольство жизнью
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Согласно исследованию HeadHunter, врачи признаны самой счастливой профессией в России.Согласно исследованию HeadHunter, врачи признаны самой счастливой профессией в России.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Банкиры и программисты, оказывается, в массе своей более несчастны, чем учителя или врачи. Последние, согласно исследованию HeadHunter для ТАСС, вообще признаны самой счастливой профессией в стране. В общем, совершенно не обязательно, что хорошие заработки гарантируют постоянно приподнятое настроение.

Эксперта рынка труда Юлию Левину результаты опроса не удивляют.

- Делать никому не нужную работу - это психологическая пытка, - объясняет она. - Но когда человек понимает, что занят социально значимым делом, это ведет к ощущению не зря прожитых лет.

Что же касается чиновников, то гендиректор агентства по подбору персонала Татьяна Долякова объясняет это невероятно ценным в наши дни ощущением стабильности.

- Сейчас многие компании меняют условия, уже несколько лет сокращают зарплаты, вакансий все меньше, в то время как госслужба — синоним постоянства, - говорит Долякова. - Там прозрачная система жалования, бонусов и мотиваций. И чиновников редко сокращают. А сейчас стабильность в приоритете. Раньше работу на в госструктурах рассматривали те, кому за 45 или совсем студенты, теперь на нее нацелены представители всех возрастов в поисках уверенности в завтрашнем дне.

Кстати, уровень образования тоже почти не влияет на уровень счастья. Зато есть четкая разница по возрастам: люди старше 55 больше довольны своей жизнью, чем молодежь до 24 лет. Хотя казалось бы. Женщины пусть ненамного, но счастливее мужчин. Впрочем, 100-процентно счастливой не считает себя ни одна группа населения.

Позитивные профессии (средняя оценка уровня счастья от 0 до 10) :

1. Медицина и фармацевтика — 6,1

2. Госслужба, НКО — 5,9

3. Управление персоналом — 5,8

4. Туризм, гостиницы, рестораны — 5,7

5. Высший менеджмент — 5,6

Депрессивные профессии (средняя оценка уровня счастья от 0 до 10):

1. Автомобильный бизнес — 4,4

2. Рабочий персонал — 4,7

3-4. Начало карьеры, студенты — 4,8

3-4. Информационные технологии — 4,8

5. Закупки — 5

ИСТОЧНИК KP.RU

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