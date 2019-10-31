Москвичка проснулась на плач ребёнка и встретила в своей квартире незнакомца

В трёхкомнатную квартиру на юге Москвы 31-летняя Ольга с мужем и двумя детьми переехали меньше, чем за месяц до случившегося. Арендодатель квартиры убеждал, что жильё полностью готово к заселению и даже замки в нём уже сменили. Вечером 1 октября муж Ольги — Вячеслав, вернулся домой со смены, супруги уложили 9-летнего сына Юру и 2-летнюю дочь Машу спать и легли сами.

— Ночью я услышала как в соседней комнате стала похныкивать Маша, решила её проведать. Вышла в коридор и опешила, входная дверь была приоткрыта, а посреди коридора стоял какой-то мужчина. Я закричала: "Кто вы? Что вы здесь делаете?". Он что-то бросил на пол и побежал в подъезд, а я бросилась за ним, — рассказывает Ольга kp.ru

От шума проснулся муж Ольги — Вячеслав, мужчина тоже выбежал в коридор и бросился следом за ночным визитёром. Но, увы, догнать его не удалось. Супруги вызвали наряд полиции. Неизвестно сколько времени провёл посторонний мужчина в их квартире. Ольга переживала за детей. Позже выяснилось, что той ночью этот человек был в квартире молодой семьи дважды.

— Как он попал в квартиру не понятно, может быть муж от усталости забыл внутренний замок закрыть, не знаю, но замки во входной двери мы сразу сменили. Когда просмотрели камеры с домофона, там было видно как этот мужчина заходит в подъезд, потом выходит с ключами от нашей машины и ищет её на парковке. Видимо не нашёл и решил вернуться за чем-то ещё. Наши вещи в коридоре были перерыты, кошельки, сумки, документы мужа, — рассказывает Ольга.

По данному факту возбудили уголовное дело за покушение на кражу в крупном размере. Рыночная стоимость автомобиля, принадлежащего семье оценивается в 1 млн. рублей. Найти подозреваемого полиции пока не удалось.

— Мы спрашивали у соседей — оказывается он так ошивался ещё возле нескольких соседних домов. На скупках его тоже видели, он то телефоны, то цепочки приносит. Рядом парк, мало ли кто ещё мог от него пострадать. Но полиция, видимо, не очень хочет этим заниматься, нас на опрос по делу вызвали только через 2 недели. — говорит Ольга