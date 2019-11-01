Работы юных пейзажистов со всей России выставили в Третьяковской галерее

В течение учебного года дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru. Вдохновение ребята черпали из произведений выдающегося пейзажиста Василия Поленова.

Каждый ребенок, который загрузил свою работу на сайт, смог поучаствовать в большом конкурсе и побороться за возможность представить плоды своего творчества в Третьяковке. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Среди победителей – ребята из 16 городов России. География впечатляет: от Карелии до Сибири, от населенных пунктов в несколько тысяч человек, до столицы. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

«Проект «Поколение М», объединив в себе технологическую, профессиональную и методическую экспертизу партнеров проекта, уже открыл миллионам детей бесплатные онлайн-возможности для образования и стал эффективной площадкой для развития талантов. И для нас очень ценно, что Третьяковская галерея разделяет наше видение и вместе с нами предлагает все новые творческие инструменты для ребят со всей страны», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети, — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути».

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки на Крымском валу в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова.