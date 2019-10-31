Вместо «Бутырки» в Новой Москве построят новый следственный изолятор

Самый известный московский изолятор «Бутырка» сменит «прописку». Из-за «перенаселения». И вообще.

Бутырский замок, в котором теперь сидят под арестом фигуранты уголовных дел, построили больше 200 лет назад, в конце 18 века. Ох, кто здесь только за последние несколько веков не сидел! От Емельяна Пугачева до отца советской космонавтики Сергея Королева, от батьки Махно до Осипа Мандельштама, от Александра Солженицына до Феликса Дзержинского.

В нынешних реалиях бывшая тюрьма-крепость просто не справляется «с наплывом посетителей». Во ФСИН не раз сообщали, что изолятор, рассчитанный на 2 тысячи человек, переполнен. Слухи о переезде Бутырки из центра Москвы за МКАД ходили давно. На днях их в интервью ТАСС подтвердил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.

- Прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами исторической части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня»), - заявил чиновник.

Конкретики - куда и когда переедут СИЗО - пока нет. Новый изолятор еще даже строить не начали. Но по информации «Комсомольской Правды», по одному из предварительных проектов есть подходящий участок земли в Новой Москве - неподалеку от поселка Коммунарка на Калужском шоссе. Но это все пока лишь проекты...

Адвокат Игорь Бушманов бывает в Бутырке регулярно. Один из его звездных клиентов, футболист Павел Мамаев, провел в историческом изоляторе больше полугода.

- На самом деле есть несколько причин, почему следственные изоляторы переполнены, - говорит адвокат. - Во-первых, в последнее время суды штампуют решения об арестах направо и налево. Я думаю, что процентов 80 нынешних обитателей СИЗО могли бы находиться под другими мерами пресечения - домашний арест, залог. И это не влияло бы в их случаях на ход следствия. В итоге в ту же Бутырку адвокат не может неделями не попадать к своему клиенту. В СИЗО не хватает помещений для встреч обвиняемых со своим защитниками, не хватает сотрудников, которые сопровождают арестантов от камер к этим помещениям и ждут окончания встречи. В СИЗО Лефортово среди адвокатов была лотерейная запись - просто разыгрывали между собой, кому сегодня идти. Сейчас появилась электронная очередь. Это немного исправило ситуацию. Но если с клиентом нужна оперативная встреча, это невозможно. Я бывал в изоляторах за границей, в Европе - там такой проблемы нет.

Еще один важный вопрос, почему Бутырка как СИЗО теперь никуда не годится - инфраструктурный. Здание старое. Оно изначально проектировалась как тюрьма. Поэтому перестраивать ее под удобства современного мира невозможно.

- В те же спортзалы запись - на несколько недель вперед, - продолжает Бушманов. - И что из себя представляют эти «спортзалы»? Это две бывшие камеры, в которых просто установили какие-то нехитрые тренажеры. В душ арестантов выводят раз в неделю. Поэтому, кстати, многие записываются в тренажерный зал, потому что после занятий водят в душ. Летом в Бутырке душно - улучшить вентиляцию там невозможно опять же по причине старой планировки толстых стен. А зимой - наоборот очень холодно. Система отопления работает с перебоями.

Кстати говоря, опыт перевода крупных СИЗО из центра городов на новые территории в России уже имеется. В Санкт-Петербурге так несколько лет назад переселяли не менее легендарный изолятор «Кресты» (Там в разные годы сидели Лев Троцкий, Лев Гумилев, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов). Решение о строительстве нового СИЗО в пригороде приняли еще в 2006 году. Потом здание, рассчитанное на 4 тысячи арестантов, долго строили. Всех сидельцев в «Новые Кресты» перевезли только в 2017-м.