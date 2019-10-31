Увидеть город — и не умереть

«Первого октября в России изменились Правила перевозок групп детей автобусами. Требования об обязательном оснащении автобусов ремнями безопасности теперь действуют не только в отношении междугородных перевозок, но для городского и пригородного автобусного сообщения, - рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. - Сопровождающие детей лица отныне должны перед отправлением убедиться в том, что все юные пассажиры пристегнулись, а также следить за тем, чтобы дети не ходили по салону во время движения». Как отметил Антон Белан, также с 1 октября срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о городской или пригородной детской автобусной перевозке сокращается с двух дней до 24 часов, а в требованиях к водителю автобуса исчезла норма о непрерывности стажа работы водителем транспортного средства категории “D” - достаточно, чтобы человек за рулем имел стаж работы водителем автобуса не менее одного года.

То, что в Москве арендовать автобус для перевозки детей стоит дешевле, чем во многих других регионах, может удивить лишь на первый взгляд. Столичный рынок транспортных услуг перенасыщен крупными, ответственными компаниями со своим автопарком, поэтому и цены вполне разумные - в среднем около полутора тысяч рублей за час работы (для сравнения: в Иванове - 1700 руб. в час, в Челябинске - 1800 руб. в час, в Новосибирске - 2000 руб. в час). Судя по информации на сайтах компаний-перевозчиков, московский рынок уже готов к введению нормы о предельном возрасте автобусов (Нельзя перевозить детей в автобусах старше 10 лет со дня выпуска. Заработает эта норма только летом следующего года.) - средний возраст парка большинства столичных фирм не превышает семи лет. Но есть и совсем новые машины. Очень многие компании-перевозчики в борьбе за клиентов создали удобные сайты, на которых указана актуальная и достоверная информация о правилах организации перевозки детей, включая набор документов, который необходимо собрать организатору. Этот же список указан на сайте Госавтоинспекции, причем в виде пошаговой инструкции по организации автобусной перевозки. Здесь же есть специальная форма подачи уведомления о перевозке детей. В случае междугородной перевозки уведомление необходимо подать не позднее, чем за 48 часов до поездки, о городской и пригородной, как мы уже сообщали, за сутки.

Госавтоинспекция активно борется с нелегальными автобусными перевозчиками: их много, и часто водители таких автобусов становятся виновниками ДТП. Две недели назад Госавтоинспекция МВД России провела всероссийский семинар-совещание с участием руководителей региональных управлений службы, посвященное решению основных проблем безопасности на дорогах. И автобусные перевозки стали одной из главных тем для обсуждения. Ситуация, которая сложилась в этой сфере в стране в целом, вызывает у Госавтоинспекции более серьезную обеспокоенность, чем рынок таксомоторных перевозок. И меры по борьбе с нерадивыми предпринимателями и водителями-нарушителями готовятся нешуточные. Как стало известно КП, в МВД России готовится законопроект о наказании водителя за нарушение скоростного режима по показаниям тахографа, активно обсуждается вопрос о введении “умных” тахографов, которые будут автоматически передавать информацию о водителе в Госавтоинспекцию. Также в каждом регионе может появиться комплексный план снижения аварийности с участием автобусов. Помочь в решении проблемы могли бы сплошные проверки предпринимателей, водителей и автобусов, задействованных в перевозках людей, ограничение скорости движения на дорогах, неотвратимость наказания нарушителей и разъяснительные кампании среди пассажиров считают в Госавтоинспекцию МВД России.

“Ключевое условие безопасной поездки детей заключается не только в надежности компании-подрядчика, состоянии автобуса и стаже водителя. Бдительность родителей - вот залог успеха любого предприятия, связанного с поездкой группы детей на значительное расстояние”, - уверен координатор сообщества “Родительский комитет России” во Вконтакте, в недавнем прошлом глава родительского комитета одной из школ Вологды Валерий Ярышев, - “Провожая ребенка, не лишним будет убедиться в том, что автобус полностью соответствует требованиям. Во-первых, спереди и сзади должен быть знак “Перевозка детей” (сзади слева - еще и знак ограничения скорости в 60км/ч), а на крыше - маячок желтого или оранжевого цвета. Если с этим все порядке - заглядываем внутрь. Сиденья должны быть исправными и оснащенными ремнями безопасности. Кроме того, родителям нужно знать, как выглядит тахограф, и тогда они смогут понять, есть ли он, просто заглянув в отсек водителя автобуса”. Если хотя бы один из этих пунктов не выполнен, водитель не должен трогаться с места до устранения проблемы, считает Ярышев. В таких случаях стоит вызвать на место представителей Госавтоинспекции: в их присутствии перевозчик, как правило, устраняет все огрехи гораздо быстрее.

Валерий Ярышев приветствует ужесточение Правил перевозки детей автобусами (“Ездить нужно на исправных машинах!”), и считает, что безопасность не должна зависеть от цены - обеспечить ее нужно в любом случае. И если родителей не устраивает цена, но они никак не могут ее снизить при сохранении надлежащего качества услуги, от поездки нужно отказаться: “У любой организованной перевозки детей целей как минимум две, причем одна - общая для всех случаев: вернуться живыми и невредимыми. И только во вторую очередь - получить удовольствие, принять участие в соревновании, сыграть концерт и так далее”, - уверен Ярышев.

У любого товара или услуги есть минимальная стоимость, ниже которой качественный продукт стоить просто не может. Именно поэтому чрезмерная экономия при организации перевозки групп детей грозит риском трагедии. Да и не такая большая эта экономия: мы не станем приводить здесь стоимость услуг нелегальных перевозчиков, но в целом экономия не превышает двухсот рублей на ребенка. Рисковать из-за этих денег жизнью ребенка – просто преступление. Кто знает: возможно, придет время, и отвечать за гибель и увечья детей будут не только перевозчики-нелегалы, но и родители, которые решили этих нелегалов нанять. С другой стороны, чем больше родителей будут идти к честно работающему бизнесу, тем больше игроков придут на этот рынок и тем ниже будет цена. Следовательно, каждая поездка, совершенная с легальным перевозчиком — это вклад в общую безопасность, дивиденды с которого будут получать уже не наши дети, а дети наших детей.

- Выбирая транспорт для поездки ребенка на экскурсию опираться на вопрос цены – последнее дело. В первых пунктах списка потребностей всегда должны стоять безопасность и комфорт, за который родители ответственны не меньше педагогов и образовательной организации. Как говорят, хотите изменить мир - начните с себя. Если каждый из вас станет примером для другого в вопросах безопасности, не дожидаясь, пока случится непоправимое, то у недобросовестных перевозчиков и неграмотных водителей просто не будет шанса. – отмечает член правительственной безопасности по БДД, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»