В Москве открылся музей культовых автомобилей - наших среди них не оказалось

Сразу говорю, это волшебное место. Потому что обычно такие машинки рассматривают на картинках. В журнале или в интернете. А здесь некоторые экспонаты можно потрогать и даже посидеть внутри. Все автомобили на хожу. Даже «Ford» 1927 года, ставший прародителем нашего автопрома (американское оборудование, с помощью которого выпускали эту модель, впоследствии продали Советскому Союзу).

В Москве открылся музей культовых автомобилейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцы раритетных машин к старой технике относятся с нежностью, но пылинок при этом не сдувают. В прошлом году, например, компания единомышленников вместе с руководителем Музея культовых автомобилей М.О.С.Т. Давидом Кавтарадзе отправилась в Ялту на «Chevrolet Impala» 1958 года выпуска. Импала - это семейство африканских антилоп. Именно в честь этого животного кабриолет и назвали. Выглядит он шикарно. То ли потому, что весь блестит как новый пятак. То ли оттого, что все у него красное. Кузов, сидения, панель, руль. По словам Давида, путешествовать на таком автомобиле одно удовольствие. В городе, среди прохожих, пожалуй, только слепой не остановится, чтобы получше рассмотреть это чудо. И к тому же идёт очень плавно, мягко. Мелкие российские кочки не чувствуются. А крупные можно и объехать.

«DeLorean DMC-12» 1981 года выпуска, оформленный в стиле фильма «Назад в будущее»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕНЯЮТ ЭКСПОЗИЦИИ КАК ПЕРЧАТКИ

Ну а где же наши «Волжанки», «Москвичи», «Копейки»? Где знаменитые «эмки», те самые близнецы одной из модели «Ford» 1934 года? Где «ЗИСы», «Чайки», «Запорожцы»?

Они стоят в других автомобильных музеях, - рассказал «КП» Давид Кавтарадзе. - И мы не пытаемся с ними конкурировать. Наша цель - приобщить публику к мировой автомобильной культуре. Для этого мы, кроме экскурсий, проводим массу других мероприятий. Лекций, киносеансов, выставок. По сути, мы даже не музей, а культурное пространство.

Владельцы раритетных машин к старой технике относятся с нежностью, но пылинок при этом не сдуваютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все машины приехали сюда из частных коллекций. И нигде ранее не выставлялись. Модели постоянно меняют. Так что если даже приходить сюда раз в месяц, обязательно увидишь что-нибудь новенькое.

Но истинные шедевры стараются не трогать. Такой, например, как «DeLorean DMC-12» 1981 года выпуска, оформленный в стиле фильма «Назад в будущее» (со всем комплектом оборудования для перемещения во времени).

Или вот эти две машины - «Dodge Chacger» и «Shevrolet Nova SS», - продолжает Давид. - Узнаёте? Обе рассекали в фильме Тарантино «Доказательство смерти». Правда, не конкретно эти. Но копии точные.

Все машины приехали сюда из частных коллекцийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выглядят действительно агрессивно. А «Shevrolet» ещё и активный участок гонок. Под капотом у этого малыша мотор мощностью 500 лошадиных сил. Для сравнения. У современной «Лады Калина» в шесть раз меньше.

Вообще, если приглядеться, у машин человеческие лица. Например, у «Бьюика» 1951 года выпуска передний бампер с решеткой похожи на усищи. Такие, как у Марка Твена. А передок «Форда» 1927 года выпуска с фарами-пенсне напоминает Чехова.

Некоторые машины можно купить. В описании к ним на информационной табличке есть пометка «продаётся» и цена. Самая дорогая модель на сегодня как раз «Форд» 27 года - 10 миллионов рублей.

Адрес: ул. Крымский Вал - между парком Горького и «Музеоном» (ст. м. «Парк культуры»).

Режим работы: понедельник-четверг с 12.00 до 22.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 23.00.

Цена билета: 500 рублей взрослый и 200 рублей детский.

Руководитель Музея культовых автомобилей М.О.С.Т. Давид КавтарадзеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУДА ЕЩЁ СХОДИТЬ

«Моторы Октября».

Считается самым большим автомузеем в Москве. Залы поделены на тематические зоны, оформленные в духе той или иной эпохи. От советской классики до английского шика.

Адрес: ул. Самокатная, 4 строение 34 (ст. м. «Площадь Ильича»).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена билета: 550 рублей взрослый и 350 рублей детский.

Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов.

Первый автомузей в России. На данный момент выставлено около 50 ретро - машин, мотоциклов, велосипедов. Есть книги по старинной автотехнике. Машины из коллекции снимались более чем в 120 фильмах.

Адрес: ул. Краснодарская, владение 58 (ст. м. «Люблино»).

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00.

Цена билета: 300 рублей взрослый и 200 рублей детский.

«ЗИЛ».

Представлены легковые авто, автобусы, грузовики, история становления завода, атрибуты советского времени, запчасти и многое другое.

Адрес: ул. Сокольнический Вал, 1А (ст. м. «Сокольники»).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Цена билета: бесплатно.

Музей автомобильных историй.

Уникальная коллекция детских педальных машин, трассы для заездов на ретро болидах, мастер-классы, экскурсии, сервисный цех, в котором ремонтируют большие взрослые авто.

Адрес: ул. Коптевская, 71 (ст. м. «Войковская»).

Режим работы: вторник-суббота с 9.00 до 21.00, воскресенье с 9.00 до 20.00.

Цена билета: взрослый 290 рублей и 145 детский.

Музей техники Вадима Задорожного.

Кроме ретро-машин, есть также мотоциклы и военная техника. В том числе самолеты, паровозы, стрелковое оружие. Более тысячи экспонатов.

Адрес: Красногорский район, посёлок Архангельское, Ильинское шоссе, 4 км строение 8.

Режим работы: вторник-пятница с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 20.00.