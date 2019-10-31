Школьники России прошли тестирование на знание ПДД

В прошлом году на дорогах страны в ДТП погибли 628 детей. Пугающая цифра для любого здравомыслящего человека. И, разумеется, повод бить тревогу.

Тестирование на знание ПДД, которое на днях прошли практически 250 тысяч школьников, одна из частей программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения. Программа реализуется ГУОБДД МВД России и Министерством просвещения России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина, 250 тысяч участников – значительный показатель, особенно принимая во внимание, что тестирование школьников по ПДД проводится впервые. Такой большой интерес целевой аудитории к мероприятию свидетельствует о востребованности тематики дорожной безопасности в детской и подростковой среде.

«Чем раньше дети начнут узнавать о правилах безопасного поведения на дорогах и чем больше будет масштаб вовлеченности целевой аудитории в данную тематику, тем более очевидной становится перспектива достижения «нулевой» смертности на дорогах, задача о стремлении к которой к 2030 году поставлена руководством страны», - отметил Олег Понарьин.

И я лично очень надеюсь на хорошие результаты этого тестирования.

На это же рассчитывает и заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур Хабибуллин.

- Проведение подобных мероприятий позволит нам вовлекать как можно больше участников, - говорит Ильнур Хабибуллин. - И эта работа должна быть постоянной. Ведь перед нами стоит задача обеспечить эффективность тестирования и увлечь как можно больше ребят. Подобным мероприятием мы в очередной раз показали, что интернет-технологии необходимо применять, т.к. они понятны и доступны молодому поколению.

Тестирование стартовало 21 октября и будет завершено 31 октября. Разработчики учли разные возрастные детские категории для составления тестов.

- Тестирование мы проводим на площадке сайта «Юные инспекторы движения» (yuid.ru), - рассказывает генеральный директор компании - разработчика «Салве» Екатерина Акинина. - Все участники - обычные школьники. В тестах есть отдельные тематические блоки, которые учитывают навыки ребят. Так, например, для младшего и среднего возраста, участники движения – велосипедисты. Старшие ребята проходят тест с точки зрения водителей мопедов. Вопросы были непростые. По сути, мы провели интернет-олимпиаду, подробный анализ результатов которой мы сделаем, когда тестирование завершится. Считаю, что подобные мероприятия имеют большую значимость. Позже мы подготовим документацию по реализации подобных проектов в дальнейшем.

Для наглядности журналистам показали, как проходят тест учащиеся 10-11 классов школы № 34. На наших глазах ребята - Анна Шпакова, Илья Пахомов, Руслан Камбаров и Ирина Третьякова - зарегистрировались на сайте ЮИД и минут за 20 сделали все задания.

Завершив тестирование, подростки рассказали, что некоторые из заданий вызвали у них определенные затруднения, но, по их общему мнению, для них важно было прежде всего объективно оценить свой уровень знаний в области ПДД. По словам школьников, впервые о правилах поведения на дорогах они начали узнавать от своих родителей, которые в процессе участия в дорожном движении разъясняли им, как нужно вести себя в той или иной ситуации, что означают дорожные знаки или сигналы светофора.

Кроме того, в самое ближайшее время подростки планируют пойти учиться в автошколы, чтобы получить водительские удостоверения и сесть за руль автомобилей, поэтому знание ПДД становится для них особенно актуальным, - именно это стало для них одним из основных стимулов к самопроверке знаний в области дорожной безопасности.

После тестирования школьники пообщались с журналистами. Приведу эту беседу в форме вопрос-ответ.

- Готовились ли вы специально к прохождению теста?

Илья: Нет. На это не было времени. Отвечал на задания, исходя из своих знаний. Родители когда-то объясняли мне значения дорожных знаков. Причем, они делали это в игровой форме.

Анна: Мне 17 лет. И я хочу в дальнейшем получить права. Поэтому когда есть время, я изучаю ПДД, прохожу тесты, чтобы понимать, как вести себя в той или иной ситуации на дороге.

Руслан: Знания ПДД мне прививали мама и папа. Мы постоянно куда-то ездим. И по дороге разговариваем на тему дорожных правил.

Ирина: Заранее не готовилась. Только по дороге на тестирование порешала онлайн-тесты. Очень, кстати, пригодились знания, которые были усвоены на уроках ОБЖ.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин спросил ребят, чего им не хватает, чтобы лучше освоить ПДД?

Илья: Было бы неплохо ввести предмет в школьную программу. Но, к сожалению, в наших условиях это вряд ли возможно. В школе очень большая нагрузка.

Ирина: Недавно я начала обучаться в автошколе. Прошла несколько теоретических занятий. И стало понятно, что лучше всего информация усваивается во время обсуждения, бесед. Мне кажется, школьникам нужны тематические семинар на тему ПДД.

Фото: ГУОБДД МВД России.

И Руслан, и Анна тоже поддержали идею внедрения курсов ПДД в школьную программу. Причем, начиная со средней школы, а может быть и раньше. Ведь именно на подобных уроках ребенок не только познакомится с правилами движения, но и поймет ценность своей жизни, а также бессмысленность рискованного нарушения этих самых правил.

Слушала я ребят и думала, а почему бы для нас родителей не провести подобное тестирование. Перед своими детьми мы, конечно, все большие знатоки ПДД, но насколько правильно мы объясняем им прописные истины?

Организаторы мероприятия рассказали, что для каждой категории участников готовился отдельный блок вопросов с учетом психологических и возрастных особенностей группы. Так, для младших школьников основной акцент в тестировании делался на правилах безопасности для пешеходов, для учеников средних классов – на управлении велосипедами, для старшеклассников – на правилах для водителей мопедов, мотоциклов, автомобилей.

По словам организаторов, самой многочисленной стала младшая группа, - здесь участниками тестирования стали около 130 тысяч учеников 1-4 классов. Правильно ответили на вопросы порядка 60 тысяч участников, свыше 5 тысяч набрали сто и более баллов.

Подсчет результатов производится в автоматическом режиме, что исключает возможность какого-либо вмешательства или необъективности в оценках. Победителями признаются те школьники, которые дали максимальное количество правильных ответов, затратив на это минимум времени.

На данный момент уже известны имена победителей в двух первых возрастных категориях. Среди учеников 1-4 классов лучшие результаты показали ребята из Ставропольского края и Брянской области. Среди 5-6 классов в число победителей вошли школьники из Карелии и Воронежской области. Итоги тестирования остальных возрастных групп станут известны в самое ближайшее время. Победителей ожидают ценные подарки и дипломы лауреатов.

«Проанализировав результаты тестирования, мы тем самым получим возможность более детально и адресно выстраивать дальнейшие действия для обучения детей основам безопасности дорожного движения», - подчеркнул Олег Понарьин.