Лаборатория безопасности продолжает опыт по выращиванию сознательных участников дорожного движения

Разве что в пабликах отдельных пубертатов появится запись «Как не проспать осень?» и список несмотренного, нечитанного, непосещенного. Но это, сами понимаете, путь джедаев. Или юных снобов. Путь нормального ребенка, отпущенного на каникулы, лишен целеполагания и ведет просто на улицу. Оно и неплохо – погуляет там, во внешнем мире, воздухом подышит. Только пусть шапку наденет…

Но у Госавтоинспекции на это своя точка зрения. Они полагают, что шапка тут ни при чем. То есть, шапка, уважаемые родители, сейчас – не главное! Особенно если на ней нет световозвращающих элементов, которые делают ребенка заметнее на дороге. Главное, чтобы голова была цела. А в ней, в голове, то есть, содержался необходимый набор навыков по безопасному поведению на улице. Увы, именно на каникулах вероятность случаев детского дорожно-транспортного травматизма возрастает многократно. Ощущение вольницы, отсутствие родительского надзора, эффект коллективного бессознательного и отсутствие знаний по безопасности дорожного движения – все это зачастую приводит к трагическим последствиям. И Госавтоинспекция делает все возможное, чтобы их предотвратить и максимально повысить уровень безопасности детей на улице. В эти дни по всей по всей стране подразделения ГИБДД проводят профилактические мероприятия, спецрейды, операции «Осенние каникулы» и даже «Осторожно: каникулы!». Дорожные полицейские в буквальном смысле присматривают за ребятами, напоминают им правила безопасности дорожного движения. Со взрослыми тоже проводится разъяснительная работа: пешеходов призывают не проходить мимо детей, нарушающих правила, водителей – быть предельно внимательными, особенно на тех участках дороги, где появление детей на проезжей части наиболее вероятно. Такие мероприятия стали уже традицией. И статистика показывает: они эффективны. Но это только часть большой планомерной работы, которую совершает Госавтоинспекция во имя сохранения детских жизней.

В 2016 году по итогам поручения президента на госсовете было принято решение создать программу профилактики, в рамках которой по всей стране должны быть открыты центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенные мобильными автогородками. Проект получил название «Лаборатория безопасности». Его организатором выступила Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков, экспертным центром «Движение без опасности» и министерством просвещения. И уже в 2017 по дорогам страны катились автобусы витаминного апельсинового цвета. В каждом – боевой экипаж наставников, вооруженных единой передовой методикой преподавания, и все необходимое оборудование, с помощью которого любая площадка – будь то школьный двор или спортзал – убедительно превращается в участок дороги со всей прилагающейся инфраструктурой: светофором, знаками, «зеброй», макетами городского транспорта. Ведь принцип наглядности очень важен для ребенка. Теоретических знаний, которые он может получить на школьном уроке по БДД, явно недостаточно. Во-первых, часов, отведенных школьной программой на изучение этого предмета, попросту мало. Во-вторых, отсутствует образовательный стандарт, а значит, рассчитывать на то, что каждый школьник получит единый базовый набор необходимых знаний по предмету, не приходится. А главное – детская голова меньше всего похожа на банку с крышкой, в которую можно что-то положить, завинтить покрепче и быть уверенным, что все там сохраниться. Чтобы теоретические знания перешли в навык нужен практический опыт. И получать его лучше в безопасных, но максимально приведенных к реальным условиям. В образовательном процессе это называется лабораторной работой. Вот этой работой Лаборатория безопасности и занимается уже два года.

В настоящее время центры профилактики, оснащенные мобильными городками, действуют в 39 регионах. Оранжевые автобусы Лаборатории безопасности выезжают на различные площадки – в школы, колледжи, детские сады, участвуют в городских мероприятиях. График выездов составляется с учетом статистики и заявок образовательных организаций. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич, рассказывает: «Лаборатория работает по уникальной методике, разработанной группой профильных специалистов, в том числе и нашего ведомства. Охватывается три категории: дети пяти- восьми лет, девяти-тринадцати и подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадцати. У каждого возраста свои особенности восприятия, разные способности к концентрации внимания, разная скорость реакции и разный жизненный опыт. И для того. чтобы информация была донесена максимально эффективно, все эти различия необходимо учитывать. Что и было сделано».

В программу входит несколько модулей: для детей-пешеходов, детей-пассажиров, детей-водителей двухколесных транспортных средств. А еще модуль по оказанию первой помощи – в нем делается акцент не на том, что делать, а скорее на том, чего делать не нужно, а главное – как правильно вызвать скорую, что нужно сообщить оператору, чтобы он принял звонок всерьез.

Обучаются не только дети, но и педагоги. До появления Лаборатории безопасности представления о том, чему и как учить детей на уроках по БДД были весьма смутными. Где-то с детьми разучивали опасные стихи про то, что как зеленый загорится, можешь дальше в путь пуститься. Где-то, по правилам времен собственного детства учили обходить автобус сзади. Так что зачастую вреда от такого образовательного процесса было больше, чем пользы. В рамках проекта впервые была разработана единая методика обучения основам БДД с поправкой на современные условия дорожного движения. Понадобилось сперва научить самих учителей, а потом научить их учить детей. Оранжевый автобус уезжает, а знания остаются и преумножаются.

Последний центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма был открыт семь месяцев назад. Будут ли еще? Появится ли на дорогах страны больше автобусов Лаборатории? Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре говорит, что проект развивается и будет развиваться дальше. Потому что это не просто важно, а жизненно важно. Как отметил руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, «Несмотря на позитивную динамику, до сих пор почти каждое восьмое происшествие на дороге происходит с участием ребенка. Каждый третий ребенок вовлечен в ДТП в качестве пешехода»

Сохранение жизни детей на дорогах возведено в статус национального приоритета страны. Ведется огромная комплексная работа в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», одним из направлений которого как раз и является воспитание нового поколения ответственных участников дорожного движения. И мобильная Лаборатория безопасности отлично справляется на своем участке.

Как только закончатся каникулы, оранжевые автобусы снова отправятся в путь. А пока дети гуляют… Надеемся, что в шапке. Со световозвращателями.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».