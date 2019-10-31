2019-10-31T18:08:57+03:00
Звезды

Юрий Поляков: «Золотая маска» 20 лет пыталась отсечь мои пьесы от мира, а спектакли по ним идут и в России, и за рубежом

Об этом знаменитый писатель и драматург рассказал на пресс-конференции, посвященной Театральному фестивалю «Смотрины»
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
Поделиться:
Поклонники театрального искусства и персонально Юрия Полякова имеют уникальную возможность посмотреть за неделю практически все спектакли по пьесам этого незаурядного писателяПоклонники театрального искусства и персонально Юрия Полякова имеют уникальную возможность посмотреть за неделю практически все спектакли по пьесам этого незаурядного писателяФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Встреча Юрия Полякова с журналистами - в замечательной компании с режиссером Петром Орловым и ведущим артистом МХАТа им. Горького, народным артистом России Валентином Климентьевым - состоялась в «Интерфаксе» накануне уникального события.

С 1-го по 13 ноября сразу на нескольких площадках Москвы пройдет фестиваль «Смотрины». Прежде всего – в залах Московского Театрального центра (МТЦ) «Вишневый сад», что на Сухаревской. А также на сценах МХАТа им. Горького, Театра сатиры, Центрального академического театра Российской Армии.

Зрители увидят постановки как московских мастеров, так и региональных коллективов. А объединяет, их прежде всего то, что все они показывают спектакли, созданные по пьесам одного автора - Юрия Полякова.

«Смотрины» эти проводится уже во второй раз – впервые они прошли в 2015-м. И очень жаль, что нынче не будут представлены интересные работы театров из стран СНГ и Европы, как это было пять лет назад.

- Причина банальная – недостаточно средств, - посетовал Поляков. - Мы уж и все личные сбережения на это дело пустили, но цены-то растут. Вот в Сербии поставили отличный спектакль по моей пьесе «Чемоданчик», будем надеяться, что когда-нибудь его увидят и российские зрители.

Откроются «Смотрины» 1-го ноября во МХАТе им. Горького спектаклем «36 часов. Из жизни одинокого человека». Заглавие на афише театра новое, но, на самом деле, это - обновленная редакция спектакля «Грибной царь», который шел в театре - и очень успешно! – на протяжении десятка лет.

Сцене из спектакля "Чемоданчик" по одноименной пьесе Юрия Полякова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сцене из спектакля "Чемоданчик" по одноименной пьесе Юрия ПоляковаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Появились новые театральные технологии, которые позволяют интереснее подать инсценировку, вот в театре и решили в некоторой степени модернизировать спектакль , - пояснил Валентин Климентьев.

И еще одно новшество ждет нас на этом фестивале: авторская читка - она состоится 2 ноября в Малом зале МТЦ «Вишневый сад» - совершенно новой пьесы «В ожидании сердца», которая только-только написана.

- Вообще-то я считаю, что пьесы нужно показывать на сцене, а не в чтении, - сказал драматург, - но - попробуем.

Поклонники театрального искусства и персонально Юрия Полякова имеют уникальную возможность посмотреть за неделю практически все спектакли по пьесам этого незаурядного писателя.

Кстати, нынче вряд ли можно найти еще одного отечественного драматурга, способного устроить подобный театральный «сбор»: и по числу авторских пьес, и по географии постановок.

- Зрители голосуют за них своими аплодисментами и деньгами, потраченными на билеты, - заметил Петр Орлов. – Там есть над чем посмеяться и поплакать. В них - острота, драматичность, современность и настоящий юмор.

- На самом деле, в России много очень талантливых авторов, - заметил Юрий Поляков, отвечая на вопрос журналистов «Комсомолки» о состоянии современной драматургии в России, - но им просто трудно пробиваться на фоне постмодернистского мейнстрима, который усиленно продвигает российская театральная премия «Золотая маска». Она уже 20 лет отсекает эти пьесы от театра и мира. В том числе и мои, хотя спектакли по ним идут и в России, и за рубежом. Именно для поиска настоящих талантов Национальная Ассоциация драматургов, которую я возглавляю, и учредила специальный конкурс современной русской драматургии «Автора - на сцену!». Мы не только получили возможность назвать 10 самых интересных, на наш взгляд, пьес, но и выделить по полмиллиона рублей для постановки спектакля. Деньги для этого благого дела нашло ООО «Театральный агент». Для Москвы средства, конечно, небольшие, но для постановки в региональном театре вполне достаточно. Буквально через месяц назовем новых лауреатов этой премии.

Полная программа Театрального фестиваля «Смотрины» - на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Хотиненко: В молодости жена Ленина была секси!
31 октября в прокат выходит фильм Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». Это киноверсия телесериала, который был показан по телевидению в 2017 году, сначала под названием «Демон революции», а потом - «Меморандум Парвуса»
«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев
Коллеги прототипа киногероя уверяют: «вор должен сидеть в тюрьме» придумали не сценаристы, а легендарный сыщик, дослужившийся до начальника МУРа
Бернар Вербер: Я столкнулся с необъяснимыми явлениями и, кажется, знаю, что происходит с человеком после смерти
В интервью КП популярный писатель впервые рассказал о собственном опыте выхода за пределы сознания, о Мерилин Монро, о Грете Тунберг и о том, почему лучше не разговаривать с мертвыми [эксклюзив КП]
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей