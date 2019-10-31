Юрий Поляков: «Золотая маска» 20 лет пыталась отсечь мои пьесы от мира, а спектакли по ним идут и в России, и за рубежом

Встреча Юрия Полякова с журналистами - в замечательной компании с режиссером Петром Орловым и ведущим артистом МХАТа им. Горького, народным артистом России Валентином Климентьевым - состоялась в «Интерфаксе» накануне уникального события.

С 1-го по 13 ноября сразу на нескольких площадках Москвы пройдет фестиваль «Смотрины». Прежде всего – в залах Московского Театрального центра (МТЦ) «Вишневый сад», что на Сухаревской. А также на сценах МХАТа им. Горького, Театра сатиры, Центрального академического театра Российской Армии.

Зрители увидят постановки как московских мастеров, так и региональных коллективов. А объединяет, их прежде всего то, что все они показывают спектакли, созданные по пьесам одного автора - Юрия Полякова.

«Смотрины» эти проводится уже во второй раз – впервые они прошли в 2015-м. И очень жаль, что нынче не будут представлены интересные работы театров из стран СНГ и Европы, как это было пять лет назад.

- Причина банальная – недостаточно средств, - посетовал Поляков. - Мы уж и все личные сбережения на это дело пустили, но цены-то растут. Вот в Сербии поставили отличный спектакль по моей пьесе «Чемоданчик», будем надеяться, что когда-нибудь его увидят и российские зрители.

Откроются «Смотрины» 1-го ноября во МХАТе им. Горького спектаклем «36 часов. Из жизни одинокого человека». Заглавие на афише театра новое, но, на самом деле, это - обновленная редакция спектакля «Грибной царь», который шел в театре - и очень успешно! – на протяжении десятка лет.

Сцене из спектакля "Чемоданчик" по одноименной пьесе Юрия ПоляковаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Появились новые театральные технологии, которые позволяют интереснее подать инсценировку, вот в театре и решили в некоторой степени модернизировать спектакль , - пояснил Валентин Климентьев.

И еще одно новшество ждет нас на этом фестивале: авторская читка - она состоится 2 ноября в Малом зале МТЦ «Вишневый сад» - совершенно новой пьесы «В ожидании сердца», которая только-только написана.

- Вообще-то я считаю, что пьесы нужно показывать на сцене, а не в чтении, - сказал драматург, - но - попробуем.

Поклонники театрального искусства и персонально Юрия Полякова имеют уникальную возможность посмотреть за неделю практически все спектакли по пьесам этого незаурядного писателя.

Кстати, нынче вряд ли можно найти еще одного отечественного драматурга, способного устроить подобный театральный «сбор»: и по числу авторских пьес, и по географии постановок.

- Зрители голосуют за них своими аплодисментами и деньгами, потраченными на билеты, - заметил Петр Орлов. – Там есть над чем посмеяться и поплакать. В них - острота, драматичность, современность и настоящий юмор.

- На самом деле, в России много очень талантливых авторов, - заметил Юрий Поляков, отвечая на вопрос журналистов «Комсомолки» о состоянии современной драматургии в России, - но им просто трудно пробиваться на фоне постмодернистского мейнстрима, который усиленно продвигает российская театральная премия «Золотая маска». Она уже 20 лет отсекает эти пьесы от театра и мира. В том числе и мои, хотя спектакли по ним идут и в России, и за рубежом. Именно для поиска настоящих талантов Национальная Ассоциация драматургов, которую я возглавляю, и учредила специальный конкурс современной русской драматургии «Автора - на сцену!». Мы не только получили возможность назвать 10 самых интересных, на наш взгляд, пьес, но и выделить по полмиллиона рублей для постановки спектакля. Деньги для этого благого дела нашло ООО «Театральный агент». Для Москвы средства, конечно, небольшие, но для постановки в региональном театре вполне достаточно. Буквально через месяц назовем новых лауреатов этой премии.

Полная программа Театрального фестиваля «Смотрины» - на сайте.