Железное здоровье: что нужно знать об анемии

Анемия – это состояние, при котором в крови уменьшается концентрация гемоглобина. Это приводит к снижению работоспособности и ухудшению настроения – но изменения происходят так медленно, что человек часто не замечает их или списывает на свои индивидуальные особенности. Как вовремя понять, что за быстрой утомляемостью стоит анемия, рассказала старший врач-терапевт лаборатории «Гемотест» Римма Боярская.

Анемия – часто встречающееся состояние. По данным (Всемирной организации здравоохранения), ему подвержена почти четверть населения планеты – 1,62 миллиарда человек. В основе развития анемий лежат разные процессы, которые приводят к нарушениям функции эритроцитов – красных кровяных клеток, обеспечивающих органы и ткани организма кислородом.

Опасные формы анемий связаны с уменьшением количества эритроцитов вследствие их потери при кровотечениях (геморрагические анемии), разрушения (гемолитические анемии) либо нарушения образования (гипо- и апластические анемии). Причинами развития последних могут быть наследственные, аутоиммунные или токсические факторы (радиация, яды, химические вещества, инфекции). Такие заболевания требуют обязательного медицинского вмешательства.

Анемии, не связанные с экстремальными ситуациями, развиваются постепенно – чаще всего из-за недостатка железа. Это вещество необходимо для образования белка гемоглобина – он входит в состав эритроцитов, и именно к нему «прилипают» молекулы кислорода. Если гемоглобина недостаточно, даже нормальное количество эритроцитов не сможет поддерживать газообмен на должном уровне. Другая частая причина анемий – дефицит витаминов группы В, в первую очередь, цианкоболамина (B12) и фолиевой кислоты (B9). Все эти вещества не синтезируются организмом и поступают вместе с пищей, если рацион сбалансирован.

Где найти железо

Наиболее богата железом говядина и говяжья печень. Вегетарианцам стоит обратить внимание на брокколи, гречку, свежую зеленую фасоль, овсянку, рисовые и пшеничные отруби, кунжут, орехи и любые приправы. Главное – не назначать себе самостоятельно препараты железа: это вещество депонируется (то есть запасается на будущее) в печени и мышечной ткани для поддержания нормального уровня гемоглобина, но при переизбытке может приводить к нарушению их функции.

Откуда взять B12

Источником витамина В12 служат преимущественно продукты животного происхождения: те же говядина и печень, жирная рыба, молоко, жирный творог, икра. Получить нужное количество B12, питаясь только растительной пищей, практически невозможно, поэтому строгим вегетарианцам и веганам особенно важно контролировать уровень этого витамина и при необходимости принимать синтетические добавки. Дефицит B12 может не только приводить к анемии, но и провоцировать нарушения работы нервной системы.

В каких продуктах есть B9

Фолиевая кислота в больших количествах содержится в растительных продуктах: шпинате, листовых салатах, помидорах, зеленом горошке. Лучше есть их свежими: как и другие витамины, B9 разрушается при термической обработке. Содержит фолиевую кислоту и все та же говяжья печень. А от алкоголя лучше отказаться: в процессе его метаболизма расходуются все витамины группы B.

Даже если железо и все сопутствующие ему вещества поступают в нужном количестве, они могут не усваиваться, если есть проблемы со здоровьем. Усвоению этих веществ мешают нарушения работы желудочно-кишечного тракта – гастрит, синдром раздраженного кишечника, патологии некоторых отделов тонкого кишечника. К анемиям, обусловленным нехваткой питательных веществ, могут приводить и глистные инвазии, онкологические заболевания, тяжелые инфекции, злоупотребление алкоголем и интоксикации.

Как заподозрить анемию

Главные симптомы анемии – постоянное чувство усталости, сложности с концентрацией внимания, ухудшение настроения, но на них часто не обращают внимания, считая результатом повышенных нагрузок и стресса. В числе других проявлений:

• Бледность. Это касается не только кожи (если человек смуглый, заметить осветление покровов сложно), но и видимых слизистых: губ, внутренней поверхности подвижного века.

• Сухая и шелушащаяся кожа.

• Трещинки в уголках губ.

• Тусклые, секущиеся волосы.

• Ломкие ногти.

• Плохая переносимость физических нагрузок, одышка, учащенное сердцебиение.

• Головные боли, нарушения сна.

Какие анализы сдать

Диагноз «анемия» ставится на основании клинического анализа крови. Кроме количества эритроцитов и гемоглобина, в нем учитывается цветовой показатель крови и содержание гемоглобина в эритроците. Для диагностики железодефицитных анемий используются дополнительные исследования.

ОЖСС (сывороточное железо, ЛЖСС). Железосвязывающая способность сыворотки – это показатель, который используют для раннего выявления дефицита железа. Повышение его уровня указывает на низкую концентрацию железа и может говорить об анемии.

Ферритин – белок, в составе которого железо запасается в тканях. Анализ на ферритин позволяет выявить не только анемию, но и скрытый дефицит железа – в этом случае его уровень будет понижен.

Трансферрин – этот белок переносит накопленное железо из депо (клеток мышц и печени) в кровь. Если в организме недостаточно железа, уровень трансферрина повышается.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»