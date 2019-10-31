2019-10-31T18:50:13+03:00
Политика

Советник главы ЛНР: Москва "додавила" Киев в вопросе разведения войск

Родион Мирошник рассказал, почему Запад не спешит склонять украинских "подопечных" к выполнению минских договоренностей и к отводу своих сил на Донбассе
Игорь ЯКУНИН
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Запад не спешит склонять украинских "подопечных" к выполнению минских договоренностей и к отводу своих сил на ДонбассеЗапад не спешит склонять украинских "подопечных" к выполнению минских договоренностей и к отводу своих сил на ДонбассеФото: REUTERS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к странам Запада с призывом помочь Киеву на Донбассе. А именно - способствовать разведению сил двух сторон внутриукраинского конфликта в Донецкой и Луганской областях. Захарова подчеркнула, что сейчас никто в мире не смеет заявлять, что минские договоренности блокирует Россия.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник так прокомментировал «КП» это заявление и ситуацию на юго-востоке Украины:

- На Западе услышат призыв Москвы, и к кому он больше направлен — к Парижу и Берлину, или к Вашингтону?

- Думаю, в обращении Марии Захаровой к Западу в плане его воздействия на Киев по ситуации на Донбасе не содержалось разделения, кому это больше надо — США или, скажем, Германии либо Франции. Давление в нынешней ситуации на украинское руководство могут оказывать и те, и другие. При том разведение сил, которое происходит в Золотом и в Петровском — это не заслуга западных политиков, посредников.

- А чья же тогда?

- Это, в значительной степени, заслуга России. Да, на мой взгляд, Москва в данном вопросе "додавила" Киев — чтобы там начали, наконец, соблюдаться договоренности. В том числе самые последние, сентябрьские. А чтобы Зеленский их соблюдал не частично, а в полной мере — тут то и нужно «давление Запада»! О котором и говорила представитель МИДа России, как я полагаю.

- Но все таки и Германия, и Франция — гаранты Минских соглашений?

- Да, и они должны быть заинтересованы в выполнения "формулы Штайнмайера". Интерес этих стран, и других европейских держав — в скорейшем разрешении конфликта, потому что они от него порядком уже устали. И хотели бы, наконец, свою ответственность за эти украинские дела снять. Если Берлин и Париж такое давление окажут, под одобрительные возгласы остальных европейских стран — вряд ли Киев сможет остаться к такому «пожеланию» безучастным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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