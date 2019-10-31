Не успел Сергей Шнуров рассказать всем о том, как он не жалеет о роспуске "Ленинграда", как пришла новая кассовая новость. Роспуску будет предшествовать суперчес. 23 ноября Сергей Шнуров сразится в рэп-баттле с Иваном Алексеевым (Noize MC).

Как сообщили в пресс-службе Red Bull SoundClash, по традиции баттлов, соперники обменялись рифмованными гадостями еще 13 сентября:

Ваше искусство - безыскусно,

Крадет у школьников обед.

Но люди верят малахольным,

И говорят, что вы поэт, - якобы сообщил Шнур своему неприятелю.

Иван Алексеев, он же Noize MC, ответил лидеру группировки "Ленинград", что тот не в силах отыскать четвертый аккорд на гитаре и назвал его выступления "грязным, пошлым фарсом":

"И Ваш бездарный перфоманс,

Что в плане духа сделан грязной

левой пяткой.

Так пусть дуэль рассудит нас:

Прервав сей пьяный, пошлый фарс,

Пусть отрезвит Вас моя хлёсткая

перчатка!"

Несмотря на то, что тексты заставляют сильно сомневаться в том, что их написали именно Шнур и Noize, представители Red Bull Sound Clash заверили корреспондента "КП" в том, что двухчасовое мероприятие пройдет в ЦСКА "Арена".

"Пьяным пошлым фарсом" назвал рэпер Noize MС выступления Сергея Шнурова

Правда, на наш взгляд, сам концерт будет напоминать не баттл, а, скорее, старинную передачу "Музыкальный ринг". Сначала артисты исполнят по три своих композиции в непривычном стиле "от госпел до хардкора". За песнями последуют три музыкальных раунда. Артистам предстоит допеть песню соперника, исполнить композицию с приглашенным музыкантом (каким именно - секрет), и, наконец, исполнить одну и ту же популярную песню каждый по-своему. Победителя шоу определят зрители и показания "высокотехнологичного шумомера".

"Поединок за честь и титул благороднейшего поэта современности Red Bull Sound Clash – станет последним стадионным выступлением группировки «Ленинград» в Москве, шоу соберет более десяти тысяч зрителей", - уверены организаторы концерта.

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