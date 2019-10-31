Как стать блогером в Москве

Куда не посмотри – одни блогеры. Красивая модель рассказывает, как накачать ягодицы, молодой инженер записывает видео с футбольных матчей, а мамочка в декрете печет пироги и выкладывает пошаговые рецепты. У кого-то 100 тысяч подписчиков, а у кого-то и 1 миллион. Иметь большую аудиторию выгодно – можно получить рекламные предложения. Но как начать и с чего? Как выбрать свою нишу? Как раскрутить свой блог? За ответами отправляюсь на курсы видеоблогеров в школе телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ».

Есть бизнес, нет подписчиков

- Кто такие блогеры? Такие же телеведущие, такие же журналисты, только художественная самодеятельность, - рассказывает руководитель школы Ольга Спиркина. - Пять лет назад я открыла курсы видеоблогеров, понимая, что ребят нужно научить грамотно работать с камерой, интересно говорить, монтировать видео. Одной из первой учениц была Анастасия Ивлеева (прим.автора – ныне телеведущая программы «Орел и Решка», в инстаграме 13,1 млн подписчиков.

- То есть к вам приходят уже блогеры, но которым не хватает подписчиков или умений создавать видео?

- Да. Это люди, у которых есть свой бизнес, проект. Они хотят продвигать свои продукты, для этого им нужна аудитория. Но некоторые приходят совсем «пустые» - они хотят понять, смогли бы они быть блогерам, просят подсказать им тему.

Курс обучения – 15 занятий. Это уроки операторского искусства и монтажа, видеопродвижение, работа в кадре, актерское мастерство, техника речи.

Желающих стать блогером много. В кабинетах одновременно идут уроки по технике речи, по съемке. Иду на урок «Работа в профессиональной студии». Нам дали задание побыть в роли эксперта. Сажусь перед камерой, профессиональный свет, звук. Мотор, начали. Мне звонили в «прямой эфир» и задавали вопросы о журналистике. Другие рассказывали о кофе, ментальной арифметике.

- Не важно, о чем вы говорите, вы должны рассказывать «вкусно», вы должны зажигать. Вас слушает многотысячная аудитория, им должно быть интересно. Нервничаете? Держите ручку или планшет. Не можете красиво говорить? Больше говорите. Приходите домой, становитесь под душ и пересказывайте, как прошел сегодня ваш день. Вы думаете, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был сразу таким болтливым? Нет, мы работали с ним давно и говорил он медленно. Ораторское искусство под силу каждому, не стоит его путать с профессией актера, когда нужен талант, - говорит Ольга Спиркина.

Ошибки будущих блогеров здесь разбирают критично, чтобы был стимул исправляться. Главное в этом деле – практиковаться, много говорить, чаще записывать себя на камеру (чтобы перестать волноваться). В школе подскажут, какие слова должны быть употребляемые, а какие «сорняки» выбросить из речи. С каким лицом нужно говорить, почему важен макияж и как разговаривать с камерой, как с целой страной. К тому же дадут лайфхаки, как бесплатно увеличивать аудиторию.

Где: улица Академика Королева, 19 (здание телецентра Останкино, АСК-3). Ближайшая станция метро «Бутырская» или монорельс «Телецентр».

Когда: набор ведется каждый месяц.

Стоимость: 27 000 рублей за 15 занятий.

Как зарабатывают блогеры-самоучки

Виталий Истомин: Обожаю, когда золотые монеты оттягивают карманы

Однажды я была в ресторане «Техникум», мне очень понравился салат с киноа и лососем, грудка с брокколи и манго. Подписалась в инстаграме на страничку заведения, посты для нее делал (как оказалось) шеф-повар Виталий Истомин. Он и на своей странице «отжигает», там у него уже собралась приличная толпа фанатов – 121 000 подписчиков.

Шеф-повар Виталий Истомин. Фото: личный архив

- Как вы стали блогером?

- Я приехал в Москву, устроился в ресторан, который стал успешным. Через какое-то время пришло понимание, что больше роста никакого не будет – я буду работать в ресторане, ходить на работу, получать раз в месяц зарплату, и все. А ты же уже получил дозу гормонов, и хочется еще больше успешности и внимания со стороны прессы, людей. И я решил, что нужно что-то с этим делать. Сейчас есть два способа продвижения – через интернет или через постель. Поскольку постель никто ни разу не предложил, то начал делать посты с видеорецептами.

- Как рекламировали свою страницу: хэштеги, платное продвижение?

- Хэштеги я никогда не использовал. Платное продвижение использовал, но это было не очень эффективно. Пробовал различные программы Mass Following и Mass Liking. Среди наших гостей появилось несколько известных людей, и они меня тоже несколько раз пропиарили, что помогло еще набрать охват. Затем мне предложили писать статьи в Mеn’s Health. Даже если иногда кажется, что ничего не происходит и никто на тебя не подписывается, нужно работать (это работа, я не считаю, что это развлечение!) – писать посты, придумывать контент.

- Сколько приходится тратить времени для постов в неделю?

Изначально, делал один пост в день. Потом я подустал и понял, что на данном этапе Instagram не дает колоссальных охватов, если ты каждый день делаешь по посту – и люди устают от тебя. Поэтому я стал делать 2-3 поста в неделю.

Виталий Истомин на своей странице «отжигает», там у него уже собралась приличная толпа фанатов – 121 000 подписчиков. Фото: личный архив

- Сейчас вы берете рекламу? К вам на страницу приходят с такими предложениями?

Рекламу, естественно, беру. Изначально, когда мне стали поступать такие предложения, я хватался буквально за все, включая алкоголь и сигареты. Но потом понял, что это неправильно – заниматься рекламой продуктов, приносящих вред здоровью. Я стараюсь не брать много запросов, потому что у меня все-таки не рекламная страница, а аккаунт шеф-повара. Но, когда поступают очень интересные предложения, участвую – обожаю, когда золотые монеты оттягивают карманы.

- Какие плюсы вы получили от того, что стали блогером? Славу, доход (от рекламы или повысили в ресторане), может узнают на улице?

- В первую очередь, я хотел повышения своих доходов. И у меня появились дополнительные 260 рублей в месяц на карманные расходы (смеется). Я, сам того не подозревая, повысил выручки ресторанов, в которых работал. У нас теперь нет такого, что пришел в ресторан просто поесть суп. Нет, ты приходишь в ресторан в гости к Истомину – и это очень важно. Стало поступать больше предложений, к примеру, сегодня «Комсомольская правда» берет у меня интервью, я это очень ценю. Благодаря блогу мне предложили написать книгу «Нескучная еда» и скоро уже выйдет новая - «Нескучные десерты».

Виталий Истомин. Фото: личный архив

Светлана Патахонова: Блогеры получают даже больше, чем офисные сотрудники

Красивая блондинка Светлана Патахонова любит ЗОЖ, фитнес. Рассказывает о правильном питании, путешествиях, новинках косметики в своем инстаграме. Армия поклонников ее постов уже 164 тысячи, но познакомились мы с ней в реальной жизни – в спортзале. Она не только снимала тренировку в сторис, но и усердно приседала, делала планки.

- С чего ты начинала, какие посты делала?

- Где-то пять лет назад у меня «взлетел» Фейсбук, потом уже эта аудитория перешла ко мне в Инстаграм. Тогда я профессионально занималась теннисом, ездила на турниры, у меня было много спортивных фотографий. Когда стали люди подписываться по 50 человек в день, я стала делать более качественные фото. Тогда же стала писать посты на тему beauty (красота), о том, что в спортзал можно прийти с красной помадой, потому что у тебя такое настроение.

Светлана Патахонова. Фото: личный архив

- Сейчас тематика сменилась?

- Был спорт, потом beauty, сейчас всем интересно lifestyle – как я живу, где бываю, что покупаю. И если мне не понравился какой-то ресторан, то так и напишу.

- Какие посты или сторис собирают больше лайков?

- Когда делишься чем-то личным, то это собирает больше лайков, чем сухой текст. Зависит еще и от Инстаграма – появится ли твой пост в первых рядах у других. Но чем ты искреннее с людьми, тем больше отдачи. Потом узнают на улице, подходят поговорить. Это так приятно.

- Как ты продвигаешь свою страницу?

- Аудитория до 100 тысяч у меня появилась как-то быстро. Блогер – это же не профессия. Просто есть люди, которые смотрят за тобой. Когда я начинала, то Инстаграм, то еще не было даже комментариев. Рекламировать себя с помощью платной рекламы – как-то странно. Использую локации и хэштеги. Сейчас помогают розыгрыши подарков.

Армия поклонников постов Светланы Патахоновой уже 164 тысячи. Фото: личный архив

- Какой был первый заработок от страницы?

- Когда у меня было 13 тысяч подписчиков, одна кондитерская предложила мне набор капкейков и чай. Потом реклама стала более выгодная – я получаю косметику, скидки и деньги.

- Фактически часть товаров для жизни ты не покупаешь, еще и деньги. То есть блог – это твой основной заработок?

- Да, подарков много и деньги платят. Но я еще веду коммерческие аккаунты в соцсетях. Все успеваю. В целом, могу сказать, что блогеры получают даже больше, чем в некоторых компаниях.