2019-10-31T21:24:50+03:00
Спорт

"Спартак" победил "Ростов" 2:1 в Кубке России и дальше сыграет против ЦСКА

Героем поединка с ростовчанами стал форвард Джордан Ларссон [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" выбил из Кубка России ФК "Ростов"."Спартак" выбил из Кубка России ФК "Ростов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Спартака" спустя всего несколько дней после разгрома "Локомотива" в главной игре 14 тура чемпионата России сыграли еще один интересный поединок. В матче 1/8 финала Кубка страны они играли на своем поле против футболистов "Ростова". Так сложился сезон, что по состоянию на день матча ростовчане шли вторыми в турнирной таблице Премьер-Лиги, а спартковцы - только шестыми. Не особо привычная для российского футбола картина.

"Ростов", по сути, раскрыл все свои карты на матч. В стартовом составе - много игроков, которые не проходят в "основу". Лучший снайпер Премьер-Лиги Шомуродов, например, начал игру на скамейке запасных. "Спартак" же похвастался возвращением в старт полузащитника Романа Зобнина. В общем, при полном боевом раскладе начал третий матч под началом Доменико Тедеско.

И до поры до времени в этой игре все шло по ожидаемому сценарию. "Ростов" играл от обороны, периодический пытаясь выйти в атаки. "Спартак" же всеми силами старался найти возможность опасно пробить по воротам гостей. Вышло сделать это удачно им только на 42-й минуте игры. После скидки Джикии с лету пробил из-под защитника "Ростова" форвард Джордан Ларссон. Швед забил первый гол в матче перед самым перерывом.

Гол Джордана Ларссона в ворота Ростова в матче на Кубок России.Спартак - Ростов 1:0, Ларссон 42.

Он же удвоил преимущество "Спартака" в начале второго тайма. После удара Бакаева мяч отбил вратарь ростовчан Песьяков, а Ларссон уже с метра закатил мяч в пустые ворота. Счет стал 2:0 и вскоре "Ростов" стал выпускать на поле лидеров основного состава, дабы пытаться спасти матч. При этом, держа в уме важную игру чемпионата России - им на выходных играть в гостях против ФК "Краснодар". Но на 87-й минуте игры "Ростов" отыграл один мяч - "Спартаку" забил Александр Долгов, вышедший на замену в конце игры.

Гол Джордана Ларссона в матче Спартак - Ростов 2:0.Джордан Ларссон Спартак - Ростов 2:0 52 минута

"Спартак" довел дело до победного конца, выиграв 2:1 у "Ростова". И теперь в четвертьфинале всех ждет отличная битва - весной сыграют "Спартак" и ЦСКА в Кубке России. Ну а в чемпионате России по футболу ближайший матч "Ростов" проведет 3 ноября в гостях против ФК "Краснодар". А спустя сутки "Спартак" дома примет тульский "Арсенал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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