Любовь Толкалина снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Любовь Толкалина любит и умеет провоцировать поклонников. То актриса разместит в блоге видео, на котором показала танец живота. То предстанет в умопомрачительном мини-бикини, явив публике свои бесконечно длинные ноги. В другой раз набрасывает на голое тело лишь шелковую тунику. Однако на днях бывшая возлюбленная Егора Кончаловского разместила откровенное фото, почти не оставив простора для воображения.

Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис. Она не только радует поклонников своими театральными работами и ролями в кино, но и удивляет общественность, выкладывая в блог откровенные снимки. На одном из последних фото она предстает на пляже без нижнего белья.

Из одежды на звезде экрана было лишь прозрачное платье с небольшим узором. Все сокровенные места актриса предусмотрительно прикрыла - что-то рукой, что-то причудливыми узорами прозрачного платья.

tolkalinaliuba Именно такая картинка...

"Снова целый день репетиций. Детских и недетских спектаклей. Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда. Фотосессии, телевидение и даже научная историческая конференция с докладом... Сделано! Поэтому вот именно такая картинка. Неожиданно?", - кокетливо вопрошает актриса.

Правда, комментарии к своему снимку она на всякий случай убрала. Оно и понятно - многие могли бы осудить Любовь за столь смелый образ. Так уже бывало не раз. Впрочем, мужская часть фолловеров наверняка пришла в неописуемый восторг от увиденного. Ведь стыдиться звезде экрана с такими внешними данными абсолютно нечего. Актриса может похвастаться идеальной фигурой.