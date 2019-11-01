Борцы из высоких кабинетов: откуда в российской власти столько железных людей

Борис Ельцин играл в теннис. Владимир Путин занимается дзюдо. Дмитрий Медведев катается на горных лыжах. Кстати, на снежные спуски Дмитрий Анатольевич частенько отправляется вместе с Владимиром Владимировичем.

По старой традиции крупные чиновники подстраиваются под спортивные увлечения своего руководителя. Ну в 90-е приближенные президента проводили свободное время на теннисном корте. Оказывается, и сейчас во власти немало губернаторов и министров, которые увлекаются силовыми единоборствами. Но в спорт они пошли не ради политических игр. Карате или айкидо нынешние чиновники занимаются с детства. «КП» посмотрела на борцов из высоких кабинетов.

Бросок президента

- Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым, - заявил четыре года назад Владимир Путин, говоря о российской операции в Сирии, но этой фразой можно охарактеризовать и отношение Президента России к спорту в целом.

Мастер спорта по самбо и дзюдо и чемпион Ленинграда Путин не раз вспоминал, что именно занятия борьбой выковали его характер и приучили сражаться до конца.

- Были такие яркие, запоминающиеся схватки, которые я помню до сих пор, - рассказывал глава государства на встрече со школьниками. - Они запомнились тем, что и я, и мой партнер-соперник - он у меня просто перед глазами стоит, мы отдали все, что называется, совсем. Я уже почти не мог дышать, выиграл с минимальным преимуществом. Но я до сих пор горжусь тем, что был в состоянии это сделать - выложиться целиком. Вот эти впечатления, яркие впечатления - они со мной остались до сих пор. Кстати говоря, это хорошее качество - уметь идти до конца для достижения своей цели.

И Путин совсем не одинок в этих принципах. Многие из тех, кто сегодня работает на высоких постах, выросли в советское время, когда у мальчишек был культ человека, способного постоять за себя. Оттуда и корни их увлечений единоборствами.

Орешки и уши

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов занимался ушу, дзюдо и даже кудо, а глава Башкирии Радий Хабиров начинал свой путь борца-классика в детско-юношеской спортивной школе № 2 города Ишимбай. И с тех пор ему помогала не только борьба, но даже и характерные травмы, полученные на ковре.

- Когда я был студентом юрфака, денег не хватало, - вспоминал на одной из сессий Питерского экономического форума Хабиров. - Бывало, на рынок придешь, а там ребята с Кавказа продают орешки. Я себе покупал что-то, парни смотрели на мои уши и спрашивали: «Борец?» И тогда они еще сверху накидывали орешков и сухофруктов. Вот так мне помогала борьба, правда, уши немного болели.

Когда-то вице-премьер Трутнев ломал два кирпича. Сейчас готов без проблем разбить один. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/ТАСС

Два кирпича Трутнева

- Когда-то я ломал два кирпича. Думаю, сейчас один сломаю без проблем, - рассказывал журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

В свои 63 года вице-премьер не только сопредседатель Российского союза боевых искусств, но обладает пятым даном каратекекусинкай и продолжает выходить на татами. Он уверен, что это один из самых гармоничных видов карате.

- Кекусинкай хорош тем, что позволяет максимально развивать собственную технику, оставляя при этом людям возможность выходить из спорта здоровыми, - объяснял Трутнев. - За 20 лет выступлений я пропустил максимум два-три удара ногой, и то это были легкие нокдауны. Ни одного нокаута за спортивную биографию у меня не было.

Во время поездки в Японию Кириенко (слева) убеждал Путина разрешить ему выйти на татами. Фото: Национальный cовет айкидо России

«Грех» Кириенко

Первый замглавы администрации президента, экс-премьер Сергей Кириенко в юности занимался карате, а затем выбрал айкидо. Из-за этого Кириенко однажды даже пришлось убеждать Путина, что во время одной из рабочих поездок в Японию ему необходимо выйти там на татами, чтобы сдать экзамен на очередной дан в айкидо.

Дело было в том, что в буклетах к выборам авторы назвали Кириенко обладателем черного пояса по айкидо, а это не соответствовало действительности.

- Единственным способом все исправить было сдать экзамен, - рассказывал потом сам Кириенко. - Владимир Владимирович такие вещи понимает. Я ему рассказал о своем «грехе» на душе, и он меня отпустил.

Кикбоксер Хасиков пытался не сломать в поединке вице-премьера. Фото: Алексей КУДЕНКО/ РИА Новости

«Хан Батый» Хасиков

Но самый известный боец в отечественных эшелонах власти пришел на свой нынешний пост именно с мировых спортивных вершин. Многократный чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков - легенда кикбоксинга. Когда Путин предложил Хасикову занять кресло и. о. главы Калмыкии, многие не могли поверить, что речь идет о том самом бойце, выступавшем на ринге под прозвищем Хан Батый.

Несколько лет назад с Хасиковым пытался мериться силами Трутнев. Но в товарищеском спарринге, несмотря на большую разницу в весовой категории преимущество профессионала было неоспоримым. И для Хасикова в этот момент было главной задачей не ударить по-настоящему, чтобы не травмировать вице-премьера.

«Железный губернатор» Старовойт может проехать на велосипеде 180 километров, а потом еще пробежать марафон 42 километра. Фото: Нина ЗОТИНА/ РИА Новости

Железный Старовойт. Колобашка Бречалова

Есть в российской власти и люди, которых можно назвать железными, причем в буквальном смысле. Губернатор Курской области Роман Старовойт за три дня до своего назначения на пост главы региона принял участие в Ironman («Железный человек». - Авт.) в Барселоне - состязаниях на сверхвыносливость, гораздо более сложных, чем олимпийский триатлон. В них атлеты сначала проплывают 3800 метров, затем на велосипеде проезжают 180 километров, а потом еще и бегут классический марафон - 42 километра 195 метров. Старовойт преодолел дистанцию за 13 часов 53 минуты 2 секунды.

- Для меня тренером была разработана программа не только тренировок, но и питания, фармакологии, массажа, - рассказывал губернатор. - Подъем в полшестого утра, отбой строго в девять вечера. Все эти полтора года было сложно соблюдать режим.

Еще более фанатично увлечен Ironman глава Удмуртии Александр Бречалов, занимающийся экстремальным триатлоном почти десять лет. Но он, когда начинал, не умел ни плавать, ни кататься на велосипеде.

Фанатично увлечен Ironman глава Удмуртии Александр Бречалов, занимающийся экстремальным триатлоном почти десять лет. Фото: Григорий ФОМИН/ТАСС

- Когда начинал кататься, с велосипеда свалился раза четыре, а плыл свой первый полтинник в бассейне, думал, умру, - рассказывал Бречалов. - В 38 лет я учился плавать с колобашкой.

Колобашка - это такой поплавок для учащихся плавать.

Свой лучший результат он показал на Ironman 4 года назад, преодолев дистанцию за 10 часов и 41 минуту.