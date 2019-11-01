2019-11-01T15:22:44+03:00
Общество

Якутия вошла в число регионов-лидеров по обеспеченности врачами

Глава республики Айсен Николаев рассказал об итогах Госсовета по вопросам здравоохранения
Ирина СУХАНОВА
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Якутия входит в число регионов-лидеров по укомплектованности врачами первичного звена. Фото предоставлено пресс-службой правительства республики Саха.Якутия входит в число регионов-лидеров по укомплектованности врачами первичного звена. Фото предоставлено пресс-службой правительства республики Саха.
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Якутия входит в число регионов-лидеров по укомплектованности врачами первичного звена. Об этом на расширенном заседании Госсовета по вопросам здравоохранения, которое прошло 31 октября в Калининградской области, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По обеспеченности врачами Якутия занимает пятое место в стране и первое - среди регионов Дальневосточного федерального округа.

На 10 тысяч населения в республике Саха приходится в среднем 23 врача, тогда как по России этот показатель в среднем составляет 19 медиков на 10 тысяч человек. Это говорит о том, что в Якутии полностью закрыта потребность в специалистах первичного звена. Татьяна Голикова подчеркнула, что у республики хорошие показатели и по оснащенности медперсоналом центральных районных больниц, и по доступности и качеству оказания медицинской помощи в отдаленных и сельских местностях.

Во время заседания Госсовета глава Якутии Айсен Николаев вместе со своими коллегами – губернаторами 50 российских регионов обсудил темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования и развития высокотехнологичной медицинской помощи.

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании Госсовета по вопросам здравоохранения. Фото: Инстаграм.

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании Госсовета по вопросам здравоохранения. Фото: Инстаграм.

- Работаю с коллегами губернаторами на расширенном заседании президиума Государственного Совета РФ. Обсуждаем очень важные вопросы развития первичного звена здравоохранения страны, - сообщил Айсен Николаев своим подписчикам в Инстаграме.

Президент Владимир Путин, возглавивший заседание Госсовета, поставил перед российскими регионами задачу: до 1 июля 2020 года разработать региональные программы по модернизации первичного звена. В первую очередь президент обратил внимание на доступность медицинской помощи, дефицит специалистов и оснащенность оборудованием. На решение этих проблем федеральный бюджет выделяет значительные суммы.

- 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения страны в течение 5 ближайших лет - главный итог Госсовета РФ, который провел Президент страны Путин в Светлогорске Калининградской области, - рассказал Айсен Николаев в Твиттере после совещания.

nikolaev_aisennikolaev_aisen
Работаю с коллегами губернаторами (Осипов Александр - Забайкальский край, Цыденов Алексей - @tsydenov_aleksey) на расширенном заседании Государственного Совета РФ. Обсуждаем очень важные вопросы развития первичного звена здравоохранения страны. #ГоссоветРФ
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В Якутии планомерно работают над тем, чтобы в поликлиниках и больницах республики были закрыты все вакансии врачей. За последние три года показатели обеспеченности медиками в регионе непрерывно растут.

- Статистика показывает, что в республике, начиная с 2017 года, прослеживается чёткая положительная динамика численности врачей. Если в 2017 году укомплектованность врачами штатных должностей составляла 75,1%, в 2018 году - 76,2%, то на 1 октября 2019 года укомплектованность врачами составила уже 76,7%, - подчеркивает первый заместитель министра здравоохранения Якутии Егор Прокопьев.

Сегодня в поликлиниках и больницах региона трудятся 4 990 врачей, в том числе 2604 медика, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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