Эколог рассказал, как доступным способом остановить изменение климата

Остановить изменение климата можно, если уже сейчас активно начать восстанавливать леса, болота и конечно океан. Для этого каждый человек должен сажать минимум 10 деревьев в год. Об этом заявил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Он также отметил, что сотрудники общества уже доказали роль лесов холодных широт, тайги, в поддержании климатического баланса и предотвращении фатальных изменений климата.

Каждый человек должен сажать минимум 10 деревьев каждый год, тогда мы глобально предотвратим климатические изменения, – цитирует Расулмухамедова НСН.

Он также добавил, что необходимо восстанавливать способность океанов и болот поглощать парниковые газы. Россия — глобальный лидер не только по площади лесов, но и по объему стока воды в мировой океан. А если мы наведем порядок в своих реках, сделаем стекаемую воду чистой, то это поможет очистить океан от пленки, которая мешает поглощать парниковые газы.

– Таким образом, без разработки каких-то дорогостоящих технологий можно глобально решить проблему изменения климата, – резюмировал Элмурод Расулмухамедов.