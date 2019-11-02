В Бурятии наградят военного, который спас из огня семью с маленькими детьми

Возвращаясь со службы, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов не подозревал, что ему придется совершить настоящий подвиг по пути домой. Проходя мимо жилых домов в пгт Заиграево в Бурятии, мужчина заметал, как в одном из строений разгорается пожар: огнь охватил веранду и кровлю.

Недолго думая, военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты подбежал к дому и разбудил спящую в нем семью.

В момент пожара в помещении находилась семейная пара с двумя малышами. Евгений Грешилов достал через окно детей, а потом помог выбраться взрослым. В этот время едкий дым уже полностью заполнил квартиру.

- Командованием соединения РХБ защиты Восточного военного округа подано предложение в ГУ МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.