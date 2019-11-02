2019-11-02T14:13:30+03:00
Общество

Министр Шойгу устроил жесткий разнос командирам за трагедию с расстрелом военных в Забайкалье

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец разбирался, почему солдат взял автомат и убил сослуживцев
Виктор БАРАНЕЦ
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Стрелявший в сослуживцев рядовой Шамсутдинов, срочник с четырехмесячным опытом службы, имел давний личный конфликт с одним из командировСтрелявший в сослуживцев рядовой Шамсутдинов, срочник с четырехмесячным опытом службы, имел давний личный конфликт с одним из командиров
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Убийство рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых своих сослуживцев стало самым резонансным ЧП в армии за последние годы. И, естественно, это серьезно ударило по авторитету вооруженных сил, который (по данным социологов) ныне достиг таких пиковых величин, которых не было даже в советское время. И потому можно понять небывало суровый тон выступления министра обороны Сергея Шойгу на закрытом совещании командного состава.

Министр Шойгу устроил жесткий разнос командирам Фото: Министерство обороны РФ

Министр Шойгу устроил жесткий разнос командирамФото: Министерство обороны РФ

Там генерал армии назвал случившееся «вопиющим и преступлением». Комиссия военного ведомства (во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым) по распоряжению министра, прибыла в забайкальский гарнизон уже через несколько часов после ЧП. Военные основательно поработали в части и представила Шойгу доклад.

Убийство рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых своих сослуживцев стало самым резонансным ЧП в армии за последние годы

Убийство рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых своих сослуживцев стало самым резонансным ЧП в армии за последние годы

Отчет ясно показал, что почти во всех звеньях обеспечения уставного порядка и дисциплины в подразделении были допущены вопиющие «проколы». Начиная, например, с того, что стрелявший в сослуживцев рядовой Шамсутдинов, срочник с четырехмесячным опытом службы, был давний и личный конфликт с одним из командиров. У этого солдата, как выясняется, был весьма непростой характер. И командование воинской части об этом знало, потому что им об этом неоднократно докладывалось младшими командирами и психологом.

До службы в армии Шамсутдинов активно занимался спортом, борьбой, неоднократно становился победителем соревнования среди сверстников. Имел лидерские качества, а заодно и «ершистость», и вспыльчивость. С этим и пришел в армию.

И не раз случалось, что солдат демонстрировал свое нежелание выполнять приказы или распоряжения. Отлынивал от хозработ и уборки казармы. А таких сачков, как известно, не любят ни сослуживцы, ни командиры.

До службы в армии Шамсутдинов активно занимался спортом Фото: Личный архив

До службы в армии Шамсутдинов активно занимался спортомФото: Личный архив

С таким «багажом» Шамсутдинов вообще в карауле не должен был оказаться. Более того, это был не односуточный караул – подразделение заступало на «вахту» по охране объекта на 4 суток.

И вот первый вывод: Шойгу приказал подготовить предложения о комплектовании таких подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками.

В докладе комиссии Минобороны, который был представлен министру, сообщается и о том, что командир взвода, по свидетельству сослуживцев солдата, не раз «с пристрастием» пытался поставить солдата на место и запрещал перекладывать на других ту работу, которую должен был выполнить сам Шамсутдинов. Из-за этого между офицером и подчиненным все чаще начинало «искрить». А незадолго до заступления в роковой караул старший лейтенант вместо предоставления положенного отдыха солдату заставил его «зубрить устав» несколько часов. От этого приказа срочник ранее отлынивал. Случилась горячая словесная перепалка, после которой оскорбленный Шамсутдинов заступил на пост охраны с затаенной злостью. А тут еще повышенная психическая нагрузка во время несения солдатом караульной службы. Она и сорвала «предохранитель» так называемого межличностного конфликта рядового и офицера.

Что в итоге и привело к трагедии. А командиры и начальники части, в состав которой входит подразделение, слишком редко бывали в нем и потому не смогли вовремя заметить назревающей драмы и предотвратить ее.

Шойгу также заявил на совещании, что по результатам расследования ЧП (а оно продолжается) все допустившие халатность должностные лица будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения.

Кстати, активно муссируемая версия о «дедовщине» - неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия в подразделении, где служил рядовой Шамсутдинов. В ходе работы комиссия Минобороны не нашла этому подтверждения. Это показали и многочисленные опросы личного состава. Кстати, и, говорят, ни одного синячка или ссадины у Шамсутдинова не нашли…

Во время своего грозного выступления на совещании комсотава и разноса тем начальникам, которые допустили служебные проколы, приведшие к ЧП, Шойгу обратил особое внимание и на качество работы армейских политработников и психологов, которые обязаны «проникать в душу» солдат и офицеров, знать их настроения и моральную обстановку в подразделениях. А заодно министр приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий. Чтобы еще на дальних подступах к военной службе получить представление о человеке, которому будет вручаться оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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