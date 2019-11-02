Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери

Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным. Недавно певица призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери и мало интересовался ее воспитанием. Однако артистка не стала препятствовать экс-возлюбленному общаться с Софией.

И вот на днях Мурат Налчаджиоглу прилетел в Москву, чтобы встретиться с восьмилетней наследницей. 42-летний бизнесмен опубликовал в блоге фото и видео с Софией. Она счастливо улыбается рядом с папой. Подписчики отметили, что девочка очень похожа на своего отца.

Мурат также показал, как проводит время с дочерью. Сначала он подарил ей красивые наряды, а потом они занялись поделками.

muratnalca Love

Кстати, Ани Лорак рассказывала, что их с Муратом дочь была морально подготовлена к разводу родителей. Певица поведала, что Соня не раз становилась свидетельницей ссор и домашних скандалов между мамой и папой. "Я подготовила Софию, рассказала, что у взрослых бывают такие ситуации, что они живут вместе, а потом получается, что они не совпадают в каких-то важных вещах. К тому же она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений", - рассказала Лорак изданию "ОК!".

Она отметила, что бывший муж мало участвовал в воспитании Сони: "Папа был как гость на празднике. Сегодня он так и продолжает появляться".

muratnalca Sofia Love

Но исполнительница старается поддерживать в семье авторитет отца. "Что бы ни чувствовала лично я, как бы ни переживала, это не должно никоим образом влиять на дочку. Отношения двух людей - это только их мир, ребенок не должен от этого страдать",- заявила Ани Лорак.