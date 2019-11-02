В театре Олега Табакова познали законы антигравитации

Спектакль в тем же названием и тем же режиссером когда-то уже стоял в афише этого театра. Это было в начале 90-ых. Правда шел он недолго, хотя и при аншлагах. Городничего тогда, как и сегодня, играл актер Владимира Машкова.

Это был спектакль-буфф, довольно редкий жанр для русского психологического театра, который требует от актеров не только профессиональной, но и хорошей физической подготовки. «Мне кажется, потенциал спектакля был не до конца исчерпан, поэтому мы решили вернуться к этой пьесе Гоголя, - объясняет худрук театра Владимир Машков. - Конечно, это будет другой спектакль, ведь и мы стали другими».

Городничего сыграл актер Владимира МашковФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Правда попытка разобраться, как умнейший в губернии человек (по словам Машкова, его городничий собирательный образ «очень многих людей, которые занимают высокие должности»), который мошенников над мошенниками обманывал, трех губернаторов обманул, вдруг поверил 22-летнему фантазеру, сохранилась. Может ли вообще такое произойти в жизни?

«Хлестаков – это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует. Это полет души, - говорит режиссер Сергей Газаров. - А вот почему ему верят, почему его боятся, взрослые прожжённые люди слушают сумасшедших и не доверяют себе? Как такое возможно? Как вести себя, когда перед тобой человек утративший чувство реальности, потерял берега. Для роли Хлестакова надо много чего уметь, поэтому к этому персонажу обычно подпускали довольно зрелых и опытных артистов. У нас будет самый молодой Хлестаков за всю историю постановок «Ревизора» на профессиональной сцене. Как эту роль играет Владислав Миллер, мне очень нравится».

Чтобы сыграть Хлестакова, у которого легкость в мыслях необыкновенная, от 20-летнего актера театра Табакова (он выпускник школы Олега Павловича) – Влада Миллера много чего потребовалось. Он стрекозой летает по сцене, бьет чечетку, стоя на доске, выполняет почти акробатические трюки, взлетает без страховки на второй этаж. Получилось не только возрастное совпадение с персонажем, но и фактурное, и энергетическое. Влад прыгучий как котенок. Пригодилась хореографическая школа, в которой он занимался 12 лет. Вообще он собирался поступать в ансамбль народного танца Игоря Моисеева, но талантливого парня перехватил Табаков и принял в свою школу.

Чтобы сыграть Хлестакова, от 20-летнего актера театра Табакова Влада Миллера много чего потребовалосьФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не только Миллер, но и все занятые в «Ревизоре» артисты демонстрируют удивительную пластическую мобилизацию. В спектакле много эквилибристики, клоунады, гротеска, аттракционов, трюков и фокусов. По меткому выражению актрисы Яны Сексте (она играет жену городничего Анну Андреевну) пришлось для своей роли познать законы антигравитации. Хотя, конечно, никаких чудес тут нет – только труд и полгода репетиций.