2019-11-02T19:01:40+03:00
Происшествия

Очевидец перестрелки возле торгового центра "Кантимировский": Водитель из Toyota не мог припарковаться из-за Mercedes

Полицейские объявили в розыск стрелка, а пострадавшего доставили в больницу
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Около 17.00 в дежурную часть поступил звонок о стрельбе на КантемировскоОколо 17.00 в дежурную часть поступил звонок о стрельбе на КантемировскоФото: Михаил ФРОЛОВ
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На парковке возле торгового центра "Кантемировский" в Москве вечером 2 ноября мужчины не могли поделить автоместа, один из них достал пистолет. Очевидцы услышали выстрел и сообщили в полицию.

- Около 17.00 в дежурную часть поступил звонок о стрельбе на Кантемировской, 47. Наши сотрудники выехали на место. Со слов очевидцев и охранников, у мужчин произошел конфликт. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Очевидцы, которые проходили мимо, предположили, что конфликт произошел из-за места на парковке.

- Мужчина вышел из Toyota Camry, подошел к Mercedes, открыл дверь и попытался вытащить водителя на улицу. Тот сопротивлялся. Тогда мужчина из Toyota достал пистолет и выстрелил, - рассказывает Дмитрий, очевидец.

После стрелок сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции установили номера скрывшегося автомобиля и делают все возможное для задержания злоумышленника.

- Поисковые работы продолжаются, объявлен план "Перехват". А пострадавшего сразу же доставили в медицинское учреждение, - добавили в ГУ МВД по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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