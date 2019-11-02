Нападение на улице Академика Анохина в Москве: неизвестный расстрелял пассажиров "Мерседеса", есть погибший

В столице вечером 2 ноября во дворе жилого дома на улице Академика Анохина произошло убийство. Из машины "Мерседес" вышли два человека, к ним подбежал неизвестный мужчина в красной куртке и стал стрелять в упор.

- К нам поступила заявка о стрельбе, это произошло на улице Академика Анохина, 2. На месте работают сотрудники полиции и следователи, выясняют обстоятельства, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Как стало известно "Комсомольской правде", один мужчина скончался на месте, второго пострадавшего сейчас допрашивают следователи.

По некоторым данным, в машине был еще третий человек. Это информацию полицейские проверяют.

- В настоящее время ведется поиск убийцы, предпринимаются все необходимые меры, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, одна из жертв нападения - руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

Отметим, что на Эльджаркиева уже совершали покушение в январе этого года - его автомобиль расстреляли возле аэропорта Магаса. Тогда силовик не пострадал, но смертельное ранение получил один из полицейских, находившихся тогда с ним в машине.