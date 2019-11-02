У убитого в Москве начальника Центра "Э" по Ингушетии был конфликт с сектантами

Стали известны подробности двойного убийства в Москве вечером 2 ноября во дворе жилого дома на улице Академика Анохина. Следователи выяснили личности погибших, ими оказались начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев и его брат.

- Убийство произошло на улице Академика Анохина, 2. На месте продолжают работать сотрудники полиции, выясняют обстоятельства, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Полицейские по городским камерам видеонаблюдения увидели, что убийца был одет в красную куртку. Видно, что киллер дожидался своих жертв на детской площадке. Ибрагим Элджеркиев с братом приехали во двор на машине "Мерседес". Вышли. В этот момент к ним подбежал неизвестный и стал стрелять в упор. После того, как мужчины упали на асфальт, убийца сделал контрольные выстрелы и сбежал. Его ждал автомобиль БМВ, на котором он скрылся.

- В настоящее время ведется поиск убийцы, предпринимаются все необходимые меры, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Жильцы дома как раз гуляли на детской площадке и слышали выстрелы, видели два окровавленных трупа.

- Мы слышили какие-то хлопки. Сейчас вот стало понятно, что это были выстрелы. Полный двор "скорых" и следователей, - пишут местные жители в соцсетях.

- По факту убийства двух мужчин на западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Следователи и криминалисты оцепили место происшествия, допрашиваются очевидцы.

Как стало известно, в январе этого года на Ибрагима Элджеркиева уже совершали покушение. Несколько человек тогда обстреляли его машину. По некоторым данным, причиной стал конфликт Элджеркиева с радикальной сектой Баталхаджинцев, действующей на территории Ингушетии. Лидером секты был Ибрагим Белхороев, его убили год назад. Родственники Белхороева считали, что к этому могли быть причастны силовики из Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, начальником которого как раз являлся погибший Ибрагим Элджеркиев.

Кадры нападения на начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве..Ибрагим Элджеркиев и его родственник застрелены в Москве

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