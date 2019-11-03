Молоды душой: «Серебряные» волонтеры помогают себе и другим

Если вы думаете, что пенсионеры могут только варежки вязать да сериалы по телевизору смотреть, то очень ошибаетесь. Те, кому пятьдесят пять и больше, могут заниматься действительно важными делами.

Это как нельзя лучше доказывают участники запущенного в Самарской области проекта «Серебряные нити», главная цель которого – дать понять людям пожилого возраста, что добровольчество – это не только хорошее дело, но и возможность социально-значимой самореализации.

«Серебряные волонтеры» – это добровольческое движение в России, в котором участвуют люди, так называемого «серебряного» возраста – от 55 лет и старше. Серебряные волонтеры за последние несколько лет приняли участие во всех знаковых спортивных событиях: от Универсиады в Казани до Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и, конечно, в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. Они сами стали именовать себя серебряными ещё в 2013 году, когда пенсионеры только начинали себя пробовать в волонтерстве. Название прижилось и стало официальным.

Делегация Самарской области на Всероссийском форуме «серебряных» волонтеров в Москве. Фото: vk.com/eco_bum

Реализация проекта «Серебряные нити» стала возможна благодаря президентскому гранту. Седовласые добровольцы не сидят сложа руки. Они оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Но и это не все. «Серебряные» волонтеры активно участвуют в жизни своего региона. Например, в селе Приволжье активисты открыли небольшой магазинчик под названием «Булавка», где они принимают ненужную кому-то одежду, а потом направляют её неимущим и многодетным семьям.

– Когда я только подписалась на эту деятельность, дети покрутили пальцем у виска, говорили, что возраст не тот. А внук во всём поддерживал и помогал. Он говорил, что мы будем гордиться нашей бабушкой. Думаю, что я его не подвела. Я даже выступала у внука в классе и рассказывала, как всё происходило. Потом, когда я вернулась с ЧМ, я узнала, что в нашем селе тоже есть волонтёрское движение, и сразу же решила вступить и начать действовать, – рассказывает Людмила Кузнецова, «серебряный» волонтёр Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу в России.

Возраст свой она не скрывает, честно признаётся: 60 лет, в душе – 19. Ее землячка и единомышленница Людмила Глушко (62 года, в душе 30 лет), которая тоже работала на Фестивале болельщиков, говорит, что влилась в команду довольно давно, когда дети и внуки выросли, перестали нуждаться в её помощи.

– Знаете, сейчас я могу сказать, что ещё давным-давно была волонтёром. Только тогда это так не называлось. Представьте: иду я в магазин, и соседка просит ей килограмм сахара захватить. Мне несложно, я покупаю. Все добрые дела, которые идут от души и из души – это волонтёрство, – убеждена эта мудрая женщина.

Внуки «серебряных» волонтеров гордятся своими молодыми бабушками и дедушками. Фото: vk.com/eco_bum

Волонтеры «серебряного возраста» говорят, что добровольческая деятельность помогает им оставаться молодыми и жизнерадостными, двигаться и чувствовать себя востребованными. Участники проекта «Серебряные нити» танцуют, играют в кукольном театре, посещают различные курсы и мастер-классы, приобретают новые для себя навыки, осваивают компьютер, учат иностранные языки и даже сдают экзамены. Сами организовывают обучающие курсы и выездные школы. Занимаются спортом и творчеством, делятся с молодежью опытом и воспоминаниями, участвуют в конкурсах наравне с внуками и находят, чему у них стоит поучиться.

И какая бы дата рождения ни стояла в паспорте, «серебряные» волонтеры – люди молодые и активные. Вот этим летом, например, приняли участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2019» на Мастрюковских озерах, где ничуть не уступали в энергичности даже самым юным участникам.